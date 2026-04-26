Възможностите за разширяване на сътрудничеството в сферата на културата и образованието бяха обсъдени по време на среща между областния управител на Русе Орлин Пенков и преподаватели от училището по изкуствата в Гюргево. По време на разговорите с директора на образователната институция "Виктор Карпис“ Кристина Тудорие бе поставен фокус върху идеята за реализиране на съвместни културни събития, ученически обмен и творчески работилници, които да стимулират развитието на млади таланти и да насърчат междукултурния диалог.

Специален акцент беше поставен върху създаването на устойчиви партньорства между училищата от двете страни на границата. В срещата участва и изпълнителният директор на Асоциация "Еврорегион Данубииус“ Лили Ганчева, благодарение на която преди малко повече от месец бе поставено началото на сътрудничеството между училището в Гюргево и Националното училище по изкуствата. Пенков подчерта, че инвестициите в култура и образование са стратегически важни за развитието на региона и за изграждането на по-тясна връзка между България и Румъния. "Културата е естественият мост между нашите общества. Убеден съм, че чрез съвместни инициативи ще дадем възможност на младите хора да развиват своя потенциал и да създават трайни връзки помежду си в голямото европейско семейство“, заяви той.

От страна на училището по изкуствата в Гюргево бе изразена готовност за активно участие в бъдещи проекти, включително кандидатстване по европейски програми, насочени към трансгранично сътрудничество. Първата съвместна инициатива между двете училища през тази година бе преди няколко дни, когато Националното училище по изкуствата отбеляза своя патронен празник и 66 години от създаването си.

Скоро предстои и подписване на споразумение между двете образователни институции. Припомняме, че в училището в Гюргево се обучават над 200 ученици от 1 до 8 клас и изучават пиано, цигулка, флейта, обой, кларинет, както и изобразителни изкуства– живопис, рисуване и моделиране. В Националното училище по изкуствата в Русе пък се обучават близо 500 ученици от 1 до 12 клас. Младежите в Русе изучават музикални инструменти, приложни изкуства, народни танци и класически балет, народно и класическо пеене, както и актьорско майсторство.