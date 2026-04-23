С богата музикална програма в зала Слави Шкаров в Русе бе открито Националното състезание за училищен театър на немски език "Завесата се вдига за немския език“.

Областният управител на област Русе Орлин Пенков беше сред официалните гости на събитието, което ще протече в периода 23 – 25 април 2026 г., с участието на девет български училища, изучаващи немски език, като младите актьори ще покажат големия си талант пред зрители и ентусиазирано жури.

Орлин Пенков благодари за поканата и не скри своето задоволство от домакинството на Русе и на СУПНЕ "Фридрих Шилер“ на този изключителен театрален форум, който е вдъхновяващо и запомнящо се събитие за града ни.

Областният управител се обърна към присъстващите и с думите: "Изкуството отваря врати, а завесата този път се вдига за нещо вдъхновяващо – за магията на немския език. Събитие, което обединява всички вас в желанието за учене, знание, развиване на творческите умения и споделени сценични мигове. Езикът е не само средство за общуване, а е ключ към нови възможности, културни прозрения и красиви приятелства. Пожелавам на всички участници вдъхновение и енергия, на преподавателите – удовлетворение от постигнатото, а на гостите – усмивки и добро настроение, както и заслужени аплодисменти“.

Директорът на училището Искра Иванова подчерта, че Русе като домакин на 14-то национално издание на състезанието ще предостави условия, които да разгърнат таланта на младите участници, което от своя страна ще затрудни максимално журито в избора на победители. Тя призова гостите да се насладят на града ни и на атмосферата, която носи.

"Завесата се вдига за немския език“ е национален театрален фестивал на немски език за ученици в България, организиран от Гьоте-институт България, с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Посолство на Федерална република Германия в България. Той предоставя алтернативен, забавен подход към изучаването на езика чрез сценично изкуство. Проектът "Завесата се вдига за немския език“ предоставя не само много забавление и развлечение, но и нов подход към изучаването на чуждия език в училище.