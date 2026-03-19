"Нека приемем предстоящите избори за народни представители не като битка на всяка цена, а като състезание на идеи и ясна визия за развитието на страната и региона ни", заяви областният управител на Русе Орлин Пенков по случай началото на предизборната кампания за предсрочния парламентарен вот на 19 април."Много ми се иска всички участници в кампанията да водят открит и честен диалог, да говорят с аргументи, а не с внушения, както и да предлагат реални решения. Обществото заслужава възможност да направи своя информиран избор. Твърде дълго слушахме обещания, които звучат добре, но изчезват бързо. Днес повече от всякога обществото ни има нужда от доверие. Доверие, което не се печели с гръмки фрази, а с почтеност, последователност и откритост. Време е да поставим ясна граница между задкулисието и политиката на отговорността", каза още Пенков."Когато правилата са ясни и се спазват, политиката се превръща в състезание на идеи, а не просто в политиканстване и нескопосани опити за манипулации. Когато вотът не е честен, на практика няма реални избори, а само нагласен резултат. И тогава не управляват хората, а тези, които са си уредили схемата", посочи още областният управител на Русе. Пенков бе категоричен, че ще предприеме всички мерки за провеждането на честни и прозрачни избори и няма да позволи предстоящите избори да се проведат "на тъмно"."Нека с общи усилия да не допуснем резултатите от изборите да бъдат такива, каквито "трябва" според определени групи. Ако хората не вярват, че вотът им има значение, те спират да гласуват. Когато честните хора се откажат да упражняват правото си на вот, мястото им се заема от контролиран вот, страх и зависимости. И после всички се чудят защо нищо не се променя. Нека заедно спрем този порочен кръг", сподели Пенков. Също така той призова гражданите на региона да излязат на 19 април и да гласуват масово.