Пореден приемен ден с граждани проведе областният управител на Русе Орлин Пенков. Пред Пенков гражданите изразиха сериозно недоволство от липса на ефективен контрол и недостатъчна координация между институциите по редица въпроси. Бяха поставени конкретни теми, свързани с проблемни участъци от пътната инфраструктура, както и системно неглижирани сигнали.Сред основните въпроси, които бяха дискутирани, са възможността за възстановяване на железобетонния мост по пътя между селата Басарбово и Красен, осигуряването на достъп в местността край хижа "Алпинист“ и изграждането на паметна плоча на чешкия капелмайстор Франц Щрос, който е участник в Сръбско-българската война, както и композитор на първата кавалерийска творба "Конярска китка“, а също и създател на известното "Свищовско хоро“.Той създава в Русе и първия в България тамбурашки оркестър. Същевременно в рамките на приемния ден бе обсъдено и състоянието на стария железен мост над река Янтра край Ценово, както и проблеми, касаещи етажната собственост.Областният управител Орлин Пенков заяви категорично, че ще изисква незабавни действия от отговорните институции и няма да толерира бездействие, формално отношение или прехвърляне на отговорност. Подчертано беше, че администрацията съществува, за да служи на гражданите, а не да създава допълнителни пречки пред тях. В рамките на приемния ден бяха разпоредени конкретни проверки по постъпилите сигнали, както и срокове за докладване и предприемане на действия. Пенков пое личен ангажимент за проследяване на всеки отделен случай до неговото реално решаване. Гражданите бяха насърчени да продължат да подават сигнали и да търсят съдействие, защото активната им позиция е ключова за подобряване на работата на институциите.Припомняме, че приемните дни на областния управител се провеждат всеки петък между 14.00 и 16.00 часа, като записването е възможно всеки делничен ден от 09.00 до 17.30 часа на телефон: +359 82 812 223.