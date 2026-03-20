Орлин Пенков: Няма да прехвърлям отговорност при решаването на ежедневните проблеми на жителите на област Русе
Сред основните въпроси, които бяха дискутирани, са възможността за възстановяване на железобетонния мост по пътя между селата Басарбово и Красен, осигуряването на достъп в местността край хижа "Алпинист“ и изграждането на паметна плоча на чешкия капелмайстор Франц Щрос, който е участник в Сръбско-българската война, както и композитор на първата кавалерийска творба "Конярска китка“, а също и създател на известното "Свищовско хоро“.
Той създава в Русе и първия в България тамбурашки оркестър. Същевременно в рамките на приемния ден бе обсъдено и състоянието на стария железен мост над река Янтра край Ценово, както и проблеми, касаещи етажната собственост.
Областният управител Орлин Пенков заяви категорично, че ще изисква незабавни действия от отговорните институции и няма да толерира бездействие, формално отношение или прехвърляне на отговорност. Подчертано беше, че администрацията съществува, за да служи на гражданите, а не да създава допълнителни пречки пред тях. В рамките на приемния ден бяха разпоредени конкретни проверки по постъпилите сигнали, както и срокове за докладване и предприемане на действия. Пенков пое личен ангажимент за проследяване на всеки отделен случай до неговото реално решаване. Гражданите бяха насърчени да продължат да подават сигнали и да търсят съдействие, защото активната им позиция е ключова за подобряване на работата на институциите.
Припомняме, че приемните дни на областния управител се провеждат всеки петък между 14.00 и 16.00 часа, като записването е възможно всеки делничен ден от 09.00 до 17.30 часа на телефон: +359 82 812 223.
