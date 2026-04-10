Около четири минути отнема преминаването през Дунав мост при Русе – Гюргево по време на настоящите Великденски празници, заяви областният управител Орлин Пенков, който по-рано днес инспектира ситуацията на място, цитиран от Община Русе.

Припомняме, че от вчера следобед двупосочното движение по съоръжението е изцяло възстановено, след като предпоследният участък от 320 метра бе ремонтиран като част от основната рехабилитация на моста. Важно е да отчете, че при преминаването на моста нямаше сериозен трафик и бяха спазвани всички ограничения на скоростта.

Идеята за възстановяване на двупосочното движение бе на Пенков и беше продиктувана от очаквания интензивен трафик по Великденските празници, който най-вероятно ще надхвърли общо 30 000 леки и товарни автомобили през следващите три дни.

Съоръжението ще остане отворено двупосочно до 08.00 часа сутринта на 14 април. От тогава движението отново ще се извършва поетапно в едната лента.

Преминаването на целия граничен преход отне малко над 6 минути.

Очакванията са цялостната реконструкция на българския участък от съоръжението да приключи по първоначално обявения график през юли тази година. Строителните дейности стартираха на 10 юли 2024 г. с общ срок за изпълнение от 730 дни.