В разгара на предизборната кампания за предсрочния парламентарен вот в Областната администрация в Русе продължават да пристигат сигнали за нарушения. Това заяви областният управител Орлин Пенков, цитиран от Ruse24.bg.

Той каза, че част от тях са свързани със съмнения за нерегламентирана агитация и дори такава в разрез със служебно положение. Други, касаят действия, които биха могли да нарушат честността и прозрачността на изборния процес, включително чрез опити за неправомерно влияние върху избиратели в хода на предизборната кампания. Пенков бе категоричен, че всички постъпили сигнали се регистрират и се препращат за проверка и последващи действия към съответните органи, включително полицията и Районната избирателна комисия.

От областната администрация в крайдунваския град припомнят, че сигнали за изборни нарушения и купуване на гласове се приемат и на обявените за целта от Областната управа в Русе телефонен номер: 082/812 223 и електронен адрес: governor@ruse.egov.bg. Пенков подчерта, че целта е по този начин да се осигури бърз и достъпен канал за гражданите при съмнения за нарушения, а също и да се подпомогне прозрачността на изборния процес.

Орлин Пенков припомни, че спазването на изборните правила е от ключово значение за гарантиране на демократичния процес и призовава гражданите да продължат да подават сигнали при установяване на нередности.