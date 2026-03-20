Орлин Пенков поздрави мюсюлманската общност в Русенско по случай Рамазан Байрам."Рамазан Байрам е символ на милосърдие, прошка и съпричастност. Вярвам, че това не са абстрактни понятия, а фундаментални устои, върху които се изгражда стабилността на всяка държава и зрелостта на всяко общество“, с тези думи областният управител Орлин Пенков се обръща към мюсюлманската общност в Русенско по случай Рамазан Байрам.Според него празникът ни напомня за силата на вярата, значението на добротата и ценността на човешката солидарност."В днешния свят, белязан от неравенства и кризи, тези ценности са необходима предпоставка за устойчиво развитие и обществена кохезия. Те са гаранция, че решенията, които се вземат, ще бъдат водени не само от прагматизъм, но и от дълбоко чувство за справедливост и човечност. Затова утвърждаването на милосърдието, прошката, добротата, съпричастността и солидарността следва да бъде осъзнат и целенасочен приоритет както в публичните политики, така и в ежедневното обществено поведение. Само така можем да изградим общество, което не просто съществува, а се развива сплотено и с ясна визия за бъдещето“, коментира Пенков."Държавността не се измерва единствено чрез институции, закони и икономически показатели. Тя се утвърждава чрез способността на обществото да съхранява и отстоява своите морални ориентири“, споделя още Пенков.Припомняме, че според данните от последното преброяване от 2021 г. близо 30 000 души от Русенско изповядват исляма като своя религия.