Областният управител на Русе Орлин Пенков даде висока оценка на провелата се днес мащабна тренировка. Според него симулацията на тежка катастрофа с токсичен разлив е била не само успешна, но и изключително полезна за стиковката между институциите при реална опасност.

Учението, което се разигра на пътя между Николово и Мартен бе в рамките на Областния план за защита при бедствия и аварии и бе ръководено от Пенков на място. Оперативните дейности бяха оглавени от директора на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ /РДПБЗН/ комисар Светослав Войчев, съобщиха от областната администрация.

"Целта на учението беше да се провери готовността на компетентните институции за ефективни и координирани действия при възникване на инцидент с висок риск за здравето на хората и околната среда", посочи Пенков. Той обясни още, че сценарият е включвал оказване на първа помощ на пострадали, обезопасяване на района, ограничаване и неутрализиране на теча на химикала – хлорбензол, както и предприемане на мерки за защита на населението. В рамките на тренировката бяха отработени ключови елементи като комуникация между институциите, бързо вземане на решения и ефективно управление на кризисна ситуация. Пенков отчете, че съвместните усилия и професионализмът на екипите са допринесли за повишаване на готовността за справяне с подобни инциденти в реална обстановка. Той изказа благодарност за активното участие и съдействие от страна на директора на РДПБЗН комисар Светослав Войчев.

Според Пенков сценарият на учението е бил достатъчно сложен и реалистичен. По думите на комисар Войчев учението е допринесло за това да се види на терен взаимодействието и координацията между съставните части на Единна спасителна система и органите на изпълнителната власт. Той обясни още, че е било проиграно оповестяването на населението до ниво подаване на информацията до Национален оперативен център. За да не се тревожат хората, съобщението за ситуацията не бе излъчено чрез BG-ALERT. Директорът на РДПБЗН също определи учението като изключително реалистично, заради това, че се е провело до най-голямата промишлена зона на Русе, откъдето преминават ежедневно голям брой цистерни с различни химически вещества и опасни товари. Кръстовището също е било избрано неслучайно, защото неведнъж точно на него е имало ПТП-та.

Същевременно близостта на мястото до съседната община Сливо поле е позволила задействане на Областния план за защита при бедствия.

От своя страна началникът на отдел "Охранителна полиция“ към ОДМВР комисар Димитър Вачков посочи, че задачата на колегите му в подобна ситуация е да осигурят мястото, да го обезопасят откъм гледна точка на безопасност на движението. "Те трябва да спрат движението от двете страни на произшествието, за да се избегнат допълнителни усложнения, свързани с трафика. Хора, минали преди нашето пристигане не е правилно да се опитват да помогнат на пострадалите, защото могат повече да навредят“, обясни още комисар Вачков.

От областната администрация припомнят, че според плана на учението днес около 10.00 часа сутринта възниква верижна катастрофа между три моторни превозни средства, от които едното е автоцистерна с дебит от 34 куб. м., превозваща опасно токсично и лесно запалимо вещество – хлорбензен. Във всеки лек автомобил имаше установени по двама пострадали (водач и пасажер) т.е. 4-ма, които са получили политравми на горни и долни крайници, както и силни болки и частични натъртвания в областта на шията и гръбначен стълб. По първоначални данни всички пострадали бяха контактни и без видими външни кръвотечения, но бяха изпаднали в стрес и шок. В резултат на възникналото ПТП, единият от леките автомобил се беше блъснал отзад в автоцистерната, поради несъобразена дистанция между тях и бе излязъл от пътното плътно, удряйки се в намиращото се крайпътно дърво с двамата пострадали в него.

Вторият лек автомобил също поради несъобразена скорост и малка дистанция се блъсна отзад в автоцистерната, като нанесе преки поражения по спирателната ѝ арматура и наруши целостта на камиона. В резултат на тежката катастрофа се получи пробив и се образува теч на превозвания товар от автоцистерната. На малко по-късен етап постъпи информация и за възникнало пламъчно горене на един от леките автомобили. Към момента на подаване на сигнала за ПТП не е имало информация за наличие на автомобил с монтирана газова уредба. След удара с автоцистерната единият от автомобилите се бе ударил и в електрически железен стълб наблизо, който се оказа непосредствено близо до едногодишна житна култура от лявата страна на пътя. От удара е била компрометирана функционалността за пренос на ел. енергия към намиращите се в близост населени места.

Освен четиримата пряко пострадали при ПТП-то, застрашено бе населението на гр. Мартен (около 3000 души), намиращо се в близост до мястото на инцидента, тъй като се оказа на пътя на разпространение на токсичния облак. Своевременно бе тампониран теча от цистерната.

В учението участваха заместник областният управител Бранимир Стефанов и всички компетентни държавни и местни институции.