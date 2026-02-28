Орлин Пенков към председателя на РИК в Русе: Вие поемате отговорност в момент, в който българското общество е уморено от съмнения
"Вие поемате отговорност в момент, в който българското общество е уморено от съмнения, разочаровано от злоупотреби и болезнено чувствително към всяка несправедливост. Доверието в изборния процес не е даденост – в момента то е поставено под съмнение, очакван евентуален натиск, но и под постоянно обществено наблюдение. Тези извънредни избори не са рутинна процедура, а последица от години на компромиси, системно подкопаване на правилата и опити демокрацията да бъде превърната в удобен декор“, посочи в обръщението си към членовете на РИК Орлин Пенков.
Той припомни, че в края на миналата година гражданите в т.ч. и на Русе са излезли на улицата не за да молят институциите, а за да им напомнят кой е източникът на властта. "Тези протести не бяха емоционален изблик, а тотално несъгласие с безконтролността, арогантността и задкулисието на онези, които смятаха, че изборите могат да бъдат манипулирани без последствия“, допълни Пенков и отбеляза, че в момента в ръцете на РИК е най-крехкият капитал – общественото доверие. "България има нужда не просто от проведени избори, а от безспорно честни избори. В последните години ни липсва легитимно управление“, допълни още Пенков.
Той изрази мнение съставът на РИК в крайдунавския град е съставен от професионалисти, които ще се справят със задачата да гарантират честен и прозрачен вот, без оглед на подредбата на политическите сили след изборите. "Познаваме се с повечето членове на РИК, има само две нови колежки в настоящия състав на комисията“, сподели от своя страна председателят на РИК в Русе Милена Хинкова.
"Досега винаги сме се ръководили само и единствено от закона, избягвали сме всякакви пристрастия. При спорове сме ги решавали заедно всички. Ще работим така и на тези избори, няма да имаме проблеми, надявам се, че ще постигнем разбирателство по всички въпроси“, категорична бе Хинкова.
