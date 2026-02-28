Областният управител Орлин Пенков връчи на председателя на Районната избирателна комисия (РИК) в Русе Милена Хинкова печатите, с които комисията ще работи за предсрочните парламентарни избори на 19 април тази година. Той бе категоричен, че екипът на РИК може винаги да разчита на подкрепа от страна на Областната администрация. Припомняме, че технически екип от институцията ще подпомага РИК."Вие поемате отговорност в момент, в който българското общество е уморено от съмнения, разочаровано от злоупотреби и болезнено чувствително към всяка несправедливост. Доверието в изборния процес не е даденост – в момента то е поставено под съмнение, очакван евентуален натиск, но и под постоянно обществено наблюдение. Тези извънредни избори не са рутинна процедура, а последица от години на компромиси, системно подкопаване на правилата и опити демокрацията да бъде превърната в удобен декор“, посочи в обръщението си към членовете на РИК Орлин Пенков.Той припомни, че в края на миналата година гражданите в т.ч. и на Русе са излезли на улицата не за да молят институциите, а за да им напомнят кой е източникът на властта. "Тези протести не бяха емоционален изблик, а тотално несъгласие с безконтролността, арогантността и задкулисието на онези, които смятаха, че изборите могат да бъдат манипулирани без последствия“, допълни Пенков и отбеляза, че в момента в ръцете на РИК е най-крехкият капитал – общественото доверие. "България има нужда не просто от проведени избори, а от безспорно честни избори. В последните години ни липсва легитимно управление“, допълни още Пенков.Той изрази мнение съставът на РИК в крайдунавския град е съставен от професионалисти, които ще се справят със задачата да гарантират честен и прозрачен вот, без оглед на подредбата на политическите сили след изборите. "Познаваме се с повечето членове на РИК, има само две нови колежки в настоящия състав на комисията“, сподели от своя страна председателят на РИК в Русе Милена Хинкова."Досега винаги сме се ръководили само и единствено от закона, избягвали сме всякакви пристрастия. При спорове сме ги решавали заедно всички. Ще работим така и на тези избори, няма да имаме проблеми, надявам се, че ще постигнем разбирателство по всички въпроси“, категорична бе Хинкова.