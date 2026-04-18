Негово Високопреосвещенство Русенският митрополит Наум прие в митрополитския си дом областния управител Орлин Пенков. По време на срещата бяха обсъдени редица въпроси, свързани с духовния живот, ценностите в днешно време, както и ролята на църквата в съвременното общество

В рамките на разговора областния управител подчерта значението на доброто сътрудничество между държавните институции и Българската православна църква за утвърждаване на моралните устои и съхраняване на духовните традиции. Той отбеляза още, че църквата е съществен фактор за сплотяване на обществото и насърчаване на добродетели като солидарност, отговорност и взаимно уважение.

По думите на Пенков духовните ценности са ключов фактор за развитието на обществото и той изрази готовност за подкрепа на инициативи, насочени към укрепване на общността и подпомагане на социално уязвими групи. Пенков отбеляза и значението на православното наследство като неразделна част от идентичността на област Русе. Специално внимание беше отделено на възможностите за активизиране на участието на младите хора в обществения и духовния живот на региона.

От своя страна Русенският митрополит акцентира върху ролята на църквата като духовен стожер и партньор в обществените процеси. Той благодари за добрия диалог с ръководството на Областната администрация и заяви желание за продължаване на съвместната работа в полза на гражданите на област Русе. От разговора стана ясно, че до края на месец юни предстои освещаване на новия храм при манастира "Св. Петка“ в село Копривец. Митрополит Наум изказа признателност на Пенков, че семейната му история е пряко свързана с даряването на земята, на която е изграден манастира. Пенков лично се ангажира с популяризирането на храмове и духовни средища в региона. От своя страна, Високопреосвещеният митрополит Наум благопожела на Пенков успех в бъдещите му начинания.

В срещата участва и викарият на дядо Наум, Негово Преосвещенство Главиницкият епископ Макарий, съобщават от областната даминистрация.