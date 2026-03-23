Девет стажантски позиции за студенти обяви Областната администрация в Русе, съобщи областният управител Орлин Пенков. Той посочи, че те са част от националната кампания за студентски стажове в държавната администрация към Министерския съвет."Стажовете са ключов инструмент за изграждане на успешна професионална реализация, защото съчетават обучение, практика и личностно развитие, като подготвят младите хора за предизвикателствата на реалния свят", каза Пенков. Областният управител обясни, че водещ приоритет за правителството е реализацията в България на младите и образовани хора."Именно подобни практики дават шанс на едни от най-добрите ни студенти да се докоснат до работата в държавната администрация и след това да изберат този път. Често пъти точно от тях идват много нови и положителни идеи в полза на обществото", коментира Пенков. Припомняме, че досега стажанти в Областната администрация е имало както от Русенския университет "Ангел Кънчев“, така и от редица други университети в страната и чужбина. Сред стажантите избрали Областната администрация в крайдунавския град са били и студенти от водещи учебни заведения в Италия и Румъния.Всички български студенти, които се обучават в български или в чуждестранни висши училища, както и чуждестранни студенти в българските университети, ще могат да кандидатстват по националната програма от 26 март до 11 май. Предвидено е стажовете да се проведат във всеки от отделите на администрацията. В специализираната дирекция за административен контрол, регионално развитие и държавна собственост ще могат да стажуват общо трима души. Предвидените места за един юрист, както и за един студент в направление "Икономика“, а също и за обучаващ се в сферата на общото инженерство или архитектурата, строителството и геодезията. В дирекцията за административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността ще могат да стажуват трима студенти от специалност "Право“. Възможност за стаж е предвиден и в сферата на връзките с обществеността. Там могат да влязат двама стажанти, съответно обучаващи се по направленията "Администрация и управление“ и "Икономика“.Продължителността на стажовете в Областната администрация ще бъде 20 работни дни. Самите стажове ще се проведат в периода юли – септември, а интервютата на място ще се проведат между 12 май и 4 юни. Избирайки стаж по програмата, студентите получават възможност да се запознаят с устройството и функциите на българската държавна администрация, да придобият практически опит и нови професионални умения, както и да прецизират личните си планове за кариерно развитие.Всички позиции за стаж ще бъдат качени на портала – https://jobs.government.bg/PJobs/. Идеята е повече студенти да придобият професионален опит в административните структури на всички нива в цялата страна. По време на стажа студентите не получават възнаграждение и времето не се зачита за трудов и осигурителен стаж. Успешно преминалите ще получат сертификати.Цялата процедура – публикуване на обявите, кандидатстване и подбор, класиране, потвърждаване и приемане на студентите – е изцяло онлайн, като по този начин се осигурява публичност и прозрачност на всеки етап.