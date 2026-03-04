Повторен оглед за състоянието на река Студена край село Караманово и предприемане на спешни мерки за справяне с наводнените близо 5000 декара обработваеми площи поиска областният управител на Русе Орлин Пенков.По негови данни проблемът датира от над 10 години и до момента не е направено нищо съществено. Стопаните оценяват щетите на половин милион евро. "Не може подобен казус да бъде неглижиран, не може да търсим оправдания в липса на финансиране и накрая резултатът да е един същ. Необходими са ясни дейности с конкретен срок“, категоричен бе Пенков.През февруари тази година комисия, сформирана от предходния областен управител, е установила проблема за пореден път. Той обясни, че от границата с Великотърновска област до вливането си в река Янтра, е направена корекция на река Студена с изградени двустранно предпазни диги. Речното легло и предпазните диги не са почистени от млада дървесна и храстовидна растителност. Освен това проверката е констатирала, че има отложени наносни, които съществено намаляват проводимостта на реката. Съседните имоти на реката са и частично заблатени. Има опасност за наводняване и на стопански постройки. Към момента на проверката мостът, разположен на пътя, който е част от републиканска пътна мрежа, е бил с устои изцяло под вода, като водното течение е заело целия му светъл отвор. Въпреки това преминаването на моторни превозни средства по моста се извършва без ограничения към момента.Всички подробности около проблема предстои да бъдат уточнени допълнително по време на повторен оглед, който се предвижда да се проведе още през следващата седмица. На него ще се даде отговор и за състоянието на дигите.