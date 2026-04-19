"Гласуването е най-силният инструмент, с който можем да изискваме прозрачност, почтеност и реална отчетност от управлението", каза областният управител на Русе Орлин Пенков.
"Когато гласуваме, ние не просто избираме – ние заявяваме, че се интересуваме от бъдещето и че няма да оставим решенията за утрешния ден в ръцете на задкулисието. България има нужда от активни граждани, които не се примиряват, а имат ясна визия за бъдещето. Всеки вот е избор как да изглежда обществото ни", допълни още Пенков в призива си към русенци за по-висока избирателна активност.
"Апатията не води до промяна. Промяната започва тогава, когато участваме - информирано и осъзнато. Всеки отказ от гласуване е пропусната възможност за промяна. Всеки подаден глас е крачка към държава, в която законът важи за всички, институциите работят открито, а корупцията няма място. Няма "малък" глас. Има само използван и неизползван шанс", категоричен е областният управител на Русе.
"Нека не оставяме други да пишат бъдещето ни вместо нас самите", заяви Пенков
