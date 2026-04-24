Областният управител на Русе Орлин Пенков и неговият заместник Десислава Бенкова се срещнаха с част от живущите в квартал "Здравец-Изток", които са несъгласни с инвестиционното намерение за преместване на детската площадка, която се намира в пространството между блоковете "Енергетик 1" и "Енергетик 2". Това съобщиха от Областна администрация в Русе за Ruse24.bg.

Хората не са съгласни площадката да бъде преместена в по-голяма близост до УМБАЛ "Медика", тъй като намират мястото край лечебно заведение за неподходящо за деца. Не приемат и желанието на инвеститора да замени сегашната детска площадка със стрийт площадка за фитнес на открито, тъй като не виждат логика за това. Пенков заяви, че се среща с хората по-скоро като русенец, но изрази несъгласие с политиката на общината относно детските съоръжения. Според него преместването на площадката не е обмислено и не трябва да се случва. Той коментира, че подобен ход би бил абсолютно неправилен.

"За мен това е пореден казус, при който действията на Общината създават напрежение сред гражданите. Няма как да не се сетя за случая от преди години, когато една детска площадка на една детска градина на ул. "Батак" беше брутално и цинично иззета, за да могат да бъдат построени две жилищни сгради. Сякаш това се превръща в някаква последователна политика против гражданите", заяви Пенков. Той изрази опасения от прокарване на частни интереси за създаване на казино за сметка на децата. "Всичко това е скандално и не бива да го търпим", заяви Пенков.

Заместничката му Десислава Бенкова се ангажира да провери случая институционално и заяви като майка, че децата трябва да са на първо място за едно общество. "Като майка се самосезирах от Facebook група и винаги ще дадем максималното от нас, за да защитите интереса на децата", сподели заместник областният управител в крайдунавския град.

Предстоят срещи с всички заинтересовани страни, за да се потърси работещо решение на въпроса. За момента не може да се даде категоричен отговор дали промените ще бъдат направени или не.

От срещата стана ясно, че инвестиционното предложение е дошло от собственика на казиното в Мол Русе, който иска да изгради новите съоръжения за своя сметка. Причината е, че има промяна в нормативната уредба и разстоянието, което трябва да има задължително между детски съоръжения и казино. Хората обаче контрираха, че има много други места в Русе, където игрални зали се намират в непосредствена близост до детски площадки, и дадоха примери.

Заместник-кметът Здравка Великова обясни, че инвестиционното предложение не противоречи на Закона за устройство на територията и затова му е даден ход. В задълженията на общината по закон не е предвидено да упражнява контрол по въпроса за местата за хазарт. До момента в общината не са постъпили никакви възражения срещу преместването на площадката, но заради общественото недоволство в момента кметът Пенчо Милков е спрял процедурата.