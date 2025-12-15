Започна подготовката за изграждането на още един подземен контейнер в Русе. По информация на "" съоръжението ще бъде разположено на ул. "Асен Златаров" в района на кръстовището с ул. "Симеон Велики" и ще бъде третият подземен контейнер, който ще функционира в града.Първите два контейнера вече са монтирани на ул. "Атанас Буров", в близост до Американското пазарче, като се очаква те да бъдат въведени в експлоатация през следващата седмица. Контейнерите са с вместимост от 5 кубични метра и са по-удобни за ползване от гражданите заради височината им.По план в Русе ще бъдат изградени общо 10 подземни контейнера, които ще подобрят хигиената в градската среда и значително ще ограничат разпространението на неприятни миризми.