Още една икона поставиха в скалната обител в Красен

© Русе Медиа На един от най-големите християнски празници в църковния календар – Успение Богородично /Голяма Богородица/, още една икона бе осветена и поставена в скалната монашеска обител в село Красен. Тя е с образа на Света Богородица Умиление и мнозина използваха възможността да се докоснат до нея, преди да бъде качена в скалите.



Първата икона – на Исус Пантократор, нарисувана върху дърво, бе осветена и качена в скалите на Лазаровден. Тя е предизвикала изключително голям интерес, започнали са да се случват чудеса и много хора идват, за да я видят и да се помолят, пише "Русе Медиа".



За изминалите месеци доброволците са инвестирали още време и средства в мястото. Стар кладенец е възстановен по пътя към въжения мост, който отвежда сред гората и облагороденото пространство към скалната обител. Веднага след въжения мост вляво е направена символична дървена порта, която би отвела любителите на природата към Мечата дупка. Боряна Данаилова, която е инициатор на облагородяването на това пространство, разказва, че са започнали в тази посока, но временно този проект е замразен. Поради големия интерес, който иконата е предизвикала, са решили да се изрисува пак от същия иконопис образа на Света Богородица. Това е била първоначалната идея, но самото място, природата и енергията, които се усещат в подножието на скалата, нишата и монашеската обител, са променили планове. Усетът на художника Васил Василев бил за по-мъжко, по-сурово място и затова е решил да направи първо иконата на Исус Пантократор.



Сега, близо 5 месеца по-късно, е дошъл моментът и да се заеме с втората икона. Близо две седмици му е отнело, за да нарисува образа на Божията майка. Използвал е дървена рамка от стара круша, темперни бои и специална технология, която е взаимствана от стари майстори – разтопен восък и лъжица, за създаване на автентичност и по-добро изпъкване на боите, както и за запечатване на иконата спрямо климатичните условия, тъй като нишата е отворена.



Наред с това място, което се превръща в своеобразен религиозен енергиен център, следващият проект, с който се заемат доброволците, подкрепени от дарения и местни хора, е да се възстанови стар коларски път. Той се движи покрай река Русенски Лом и отвежда до светилище с двоен жертвеник шарапташи.



Скалната монашеска ниша ще има и още една, последна икона – на първия български светец Йоаким..