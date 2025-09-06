Новини
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
Автор: Екип Ruse24.bg 12:12Коментари (2)161
©
Известно е, че четирима души на 15 и 19 години бяха задържани за нападението на директора на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров.

Още едно невръстно дете е било свидетел на побоя в центъра на Русе, при който пострада директорът на ОД на МВР - Русе. Става дума за сина за 6-годишния син на съседа на Кожухаров Георги Димитров, който първи направил забележка за опасното шофиране на задържаните младежи. Това стана ясно в съдебната зала, където прокуратурата иска постоянен арест на 4-мата обвинени. 

Първи пред съда по искане на Окръжната прокуратура в Русе се изправи Жулиен Кязимов, който е роден през 2006 г. и е студент в Русенския университет "Ангел Кънчев". 

Според защитата на Кязимов видеозаписите от камерите, заснели побоя, били неясни и от тях не ставало ясно кой е нанесъл удари върху Кожухаров.

Адвокатката на 19-годишния младеж -  Сияна Великова, заяви, че Кожухаров се е легитимирал едва след приключване на свадата. Инцидентът бил предизвикан от съседа на полицейския началник Георги Димитров, който според адвокатката застанал пред колата на 4-мата, така че тя да не може да тръгне, предава NOVA.

Тази адвокатка също трябва да се задържи и вкара в ареста за подбудителство. Нека там философства за това кога се е легитимирал шефът на МВР Русе!
+2
 
 
Какво значение има дали е полицай,лекар или шлосер?Има побой с тежка телесна повреда и то в присъствието на деца, демек с особена дързост.Това ,че е изтеглил късата клечка и е пребил полицай, ще го усети като отношение в затвора и като любовница на някоя черна пантера с дълга опашка.Адвокатката ако иска ,да го замести
