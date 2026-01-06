Осъдиха данъчен инспектор за подкуп в Русе
Престъплението е извършено в периода 4 - 6 февруари 2020 г., когато А.П. бил възложен да извърши ревизия на дружество с ограничена отговорност от Русе. В хода на проверката той поискал сумата от лицето, извършващо търговска дейност от името на дружеството, с цел да не събере доказателства за укриване на данъци и да не ги докладва на началник отдел "Селекция" при ТД на НАП - Варна.
След подаден сигнал в полицията и образувано досъдебно производство, данъчният инспектор бил задържан и обвинен. Той е признат за виновен от три съдебни инстанции.
За извършеното престъпление му е наложено наказание:
- Лишаване от свобода за срок от две години с изпитателен срок от четири години;
Глоба в размер на 2 000 лв.;
- Лишаване от право да заема длъжност в приходната администрация за срок от една година;
- Лишаване от право да заема длъжности, свързани с финансов, данъчен и осигурителен контрол, за срок от една година.
От Окръжна прокуратура - Русе съобщават, че присъдата е окончателна и е влязла в сила.
