Главен инспектор по приходите А.П., служител на Териториалното поделение на НАП във Варна, беше признат за виновен за поискан подкуп в размер на 5 000 лв., съобщиха от Окръжна прокуратура - Русе.Престъплението е извършено в периода 4 - 6 февруари 2020 г., когато А.П. бил възложен да извърши ревизия на дружество с ограничена отговорност от Русе. В хода на проверката той поискал сумата от лицето, извършващо търговска дейност от името на дружеството, с цел да не събере доказателства за укриване на данъци и да не ги докладва на началник отдел "Селекция" при ТД на НАП - Варна.След подаден сигнал в полицията и образувано досъдебно производство, данъчният инспектор бил задържан и обвинен. Той е признат за виновен от три съдебни инстанции.За извършеното престъпление му е наложено наказание:- Лишаване от свобода за срок от две години с изпитателен срок от четири години;Глоба в размер на 2 000 лв.;- Лишаване от право да заема длъжност в приходната администрация за срок от една година;- Лишаване от право да заема длъжности, свързани с финансов, данъчен и осигурителен контрол, за срок от една година.От Окръжна прокуратура - Русе съобщават, че присъдата е окончателна и е влязла в сила.