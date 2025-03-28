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|От 1 април градският транспорт в Русе е с ново разписание
Ръководството на "Общински Транспорт Русе“ направи анализ, обобщи възможностите за корекции, съобрази се със синхронизацията на определени линии по възлови точки от транспортната мрежа и предлага на ползващите градския транспорт адаптирани делнични разписания, които ще стартират от 01.04.2025г.
2 линия
Бор 4:40, 5:10, 5:20, 5:45, 6:25, 6:35, 6:55, 7:25, 7:45, 8:05, 8:35, 9:00, 9:15, 10:10, 10:40, 11:45, 12:20, 12:55, 13:10, 13:25, 14:05, 14:20, 14:40, 15:15,15:30, 15:50, 16:25, 16:35, 16:55, 17:30, 18:10, 19:05, 19:35, 20:35, 21:20, 21:55, 22:25
Мототехника 5:45, 6:20, 6:55, 7:10, 7:30, 8:05, 8:20, 8:40, 9:20, 9:30, 9:50, 10:40, 11:15, 12:20, 12:55, 13:30, 13:50, 14:05, 14:40, 14:55, 15:15, 15:50, 16:05, 16:25, 17:00, 17:15, 17:35, 18:15, 18:50, 19:35, 20:00, 20:05, 21:15, 21:50, 22:00, 22:30, 22:45, 23:00
4 линия
бл.45 6:05, 7:00,16:40
изома 6:35, 7:30, 17:15
6 линия
Асф.база 5:30, 6:15, 7:00, 7:45, 8:45, 9:35, 10:45, 12:15, 13:45, 15:05, 16:00, 16:50, 17:25, 18:05, 19:10, 20:05
Дом на културата 6:15, 7:00, 8:00, 8:30, 9:30, 11:30, 13:00, 14:25, 15:10, 15:50, 16:45, 17:30, 18:30, 19:20, 21:00
9 линия
Бор 5:00, 5:10 5:20, 5:25, 5:30, 5:45, 6:00, 6:20, 6:35, 6:55, 7:35, 7:55, 8:25, 14:30, 14:55, 15:30, 16:00, 16:30, 16:50, 17:25, 18:05
ЧАР 5:30, 5:55, 6:25, 7:00, 7:20, 8:00, 8:30, 9:00, 14:55, 15:25, 16:00, 16:25, 16:55, 17:30, 17:55, 18:05, 18:20, 18:30, 21:35, 22:05, 22:10, 22:35, 22:50
12 линия
Централна гара 5:55, 6:25, 6:55, 7:25, 7:55, 8:30, 8:55, 9:25, 10:05, 10:35, 11:15, 11:45, 12:40, 13:10, 13:45, 14:10, 14:40, 15:10, 15:45, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:05, 18:55, 19:20, 19:55, 20:25, 21:20, 21:55, 22:25, 22:55
КАТ 6:25, 6:50, 7:20, 7:55, 8:30, 8:55, 9:25, 9:55, 10:45, 11:10, 11:40, 12:10, 13:10, 13:40, 14:10, 14:45, 15:10, 15:35,16:15, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:25, 19:50, 20:20, 20:55, 21:55, 22:25, 22:55, 23:25
13 линия
Др.3 5:40, 6:00, 6:45, 7:15, 7:50, 8:30, 9:20, 10:05, 11:00, 11:40, 12:05, 12:45, 13:15, 14:00, 14:35, 15:05, 15:45, 16:15, 17:10, 17:35, 18:15, 18:50, 19:55, 20:30, 21:05, 21:40
Г. Разп. 6:10, 6:40, 7:20, 8:00, 8:30, 9:05, 10:05, 10:40, 11:35, 12:10, 12:40, 13:25, 13:50, 14:30, 15:10, 15:40, 16:15, 16:50, 17:45, 18:20, 18:50, 19:30, 20:30, 21:00, 21:35, 22:20
15 линия
Стрелбище 5:25, 6:10 6:55, 7:40, 8:25, 9:10 10:15, 11:00, 12:25, 13:00, 14:05, 14:50, 15:45, 16:30, 17:40, 18:40, 19:35, 20:25, 21:25
КАТ 6:05, 6:55, 7:40, 8:25, 9:10, 9:50, 11:00, 11:45, 13:15, 14:05, 14:50, 15:45, 16:40, 17:20, 18:30, 19:25, 20:40, 21:10, 22:15
16 линия
Гара разпределителна 7:40, 9:45,12:05, 13:55, 16:00, 17:50, 20:10
г.Долапите 8:40, 11:15, 13:05, 14:55, 17:00, 18:50, 21:10
Гара разпределителна 5:10 6:25
Метро 5:45 7:00
19 линия
Кооперативен пазар 5:30, 5:55, 6:50, 7:15, 7:50, 8:20, 9:00, 10:30, 10:55, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:40, 14:10, 14:35, 15:00, 16:05, 16;30, 17:50, 18:15, 19:45, 20:10
МЕТРО 6:15, 6:40, 7:35, 8:15, 8:30, 9:15, 10:10, 11:10, 11:35, 12:05, 12:35, 13:00, 13:30, 14:00, 14:25, 14:55, 15:25, 15:50, 16:50, 17:35, 19:05, 19:30, 20:30, 20:55
20 линия
ПГКК 5:55, 6:30, 7:00, 7:30, 8:10, 8:50, 9:35, 10:05, 10:45, 11:25, 12:25, 13:00, 13:35, 14:15, 14:40, 15:20, 15:50, 16:35, 17:05, 17:40, 18:25, 19:05, 19:45, 20:15, 21:25, 21:55, 22:30, 23:05
ПЛ.ПРАГА 6:25, 7:00, 7:35, 8:10, 8:40, 9:20, 10:10, 10:50, 11:15, 11:55, 13:00, 13:35, 14:10,14:45, 15:15, 15:55, 16:20, 17:05, 17:35, 18:20, 19:05, 19:40, 20:15, 20:50, 21:55, 22:25, 23:05, 23:40
24 линия
Бор 4:50, 5:05, 5:10, 5:15, 5:25, 5:30, 5:50, 6:00, 6:10, 6:20, 6:45, 6:25, 7:00, 7:40, 8:10,, 8:30, 9:05, 9:20, 9:35, 10:40, 11:10, 11:50, 12:25, 13:05, 13:30 14:15, 14:35 14:45, 15:20 15:55, 16:40 18:00, 19:35, 20:45, 21:55, 22:10
Др - 3 5:45, 6:25, 7:25, 7:05, 7:40, 8:10, 8:40, 9:00, 9:35 9:50, 10:05 11:20 11:45 12:20, 12:55, 13:40 14:05, 14:45, 15:10 15:25, 15:50, 16:30 17:15, 17:40 18:00, 18:20 18:35, 19:10 20:10, 20:15, 21:15, 22:10, 22:50, 22:30, 22:50, 22:55 23:15, 23:30, 23:45
27 линия
БЛ. 48 5:25, 5:40, 6:00, 6:45, 7:05, 7:25, 8:10, 8:20, 8:45, 9:40, 10:00, 10:20, 11:25, 11:50, 12:10, 12:55, 13:15, 13:30, 14:10, 14:35, 14:50, 15:30, 15:50, 16:05, 16:50, 17:15, 17:25, 18:25, 18:45, 19:05, 20:10, 20:35 ,20:55, 21:30 ,21:55, 22:15
ЗАХ. З-Д 6:10, 6:25, 6:45, 7:25, 7:40, 8:05, 9:00, 9:15, 9:40, 10:50, 11:15, 11:35, 12:05, 12:30, 12:50, 13:35, 13:50, 14:10, 14:55, 15:15, 15:30, 16:15, 16:30, 16:50, 17:35, 18:00, 18:10, 19:00, 19:25, 19:45, 20:45, 21:20, 21:35, 22:15, 22:35, 22:55
ДР. 3 6:20, 7:45, 9:05, 10:40, 12:30, 13:55, 15:10, 16:25, 17:50, 19:25, 21:10, 22:35
ЗАХ. З-Д 7:00, 8:25, 10:00, 11:50, 13:10, 14:35, 15:45, 17:05, 18:30, 20:05, 21:55, 23:15
28 линия
бл. 48 5:50, 6:55, 7:50, 8:25, 14:15, 16:55, 18:50
Слатина 6:35, 7:35, 8:30, 15:00, 17:40, 19:30
29 линия
ЧАР. 5:40, 5:55, 6:15, 6:35, 7:00, 7:20, 7:45, 8:05, 8:40, 9:05, 9:25, 9:45, 10:40, 11:00, 11:20, 11:45, 12:05, 12:25, 12:50, 13:10, 13:30 ,13:55, 14:15 14:30 14:55, 15:20, 15:35, 16:05, 16:25, 16:40, 17:20, 17:45 18:00, 19:05 19:20, 19:35 20:05, 20:25, 20:40, 21:10, 21:30, 21:45
ЗАХ.З-Д 6:05, 6:20, 6:50, 7:10, 7:35 7:50, 8:15, 8:35, 9:10, 9:35, 9:55, 10:45, 11:05, 11:25, 11:45, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:45, 14:00, 14:25, 14:45, 15:00, 15:35, 15:50, 16:05 16:35, 16:55, 17:15, 17:55, 18:15, 18:35, 19:30, 19:55, 20:10, 20:30, 21:00, 21:10, 21:40, 22:05, 22:20
30 линия
ЧАР 6:00, 6:30, 7:10, 7:35, 7:50, 8:20, 9:00, 9:45, 11:25, 12:35, 13:45, 14:40, 15:00, 15:50, 16:10, 17:00, 17:35, 19:15, 20:25
Х-Л РИГА 6:35, 7:00, 7:45, 8:10, 8:55, 9:35, 10:20, 12:00, 13:10, 14:20, 15:15, 15:35, 16:25,16:45, 17:15, 17:45, 18:10, 19:50, 21:00
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