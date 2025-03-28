От 1 април градският транспорт в Русе е с ново разписание 

© Община Русе Ново разписание влиза в сила от 1 април на 15 линии на градския транспорт в Русе. То е направено на база мнения и препоръки на пътниците. Изготвено е с оптимални препоръчани часове за пътуване по определени транспортни линии.



Ръководството на "Общински Транспорт Русе“ направи анализ, обобщи възможностите за корекции, съобрази се със синхронизацията на определени линии по възлови точки от транспортната мрежа и предлага на ползващите градския транспорт адаптирани делнични разписания, които ще стартират от 01.04.2025г.



2 линия



Бор 4:40, 5:10, 5:20, 5:45, 6:25, 6:35, 6:55, 7:25, 7:45, 8:05, 8:35, 9:00, 9:15, 10:10, 10:40, 11:45, 12:20, 12:55, 13:10, 13:25, 14:05, 14:20, 14:40, 15:15,15:30, 15:50, 16:25, 16:35, 16:55, 17:30, 18:10, 19:05, 19:35, 20:35, 21:20, 21:55, 22:25



Мототехника 5:45, 6:20, 6:55, 7:10, 7:30, 8:05, 8:20, 8:40, 9:20, 9:30, 9:50, 10:40, 11:15, 12:20, 12:55, 13:30, 13:50, 14:05, 14:40, 14:55, 15:15, 15:50, 16:05, 16:25, 17:00, 17:15, 17:35, 18:15, 18:50, 19:35, 20:00, 20:05, 21:15, 21:50, 22:00, 22:30, 22:45, 23:00



4 линия



бл.45 6:05, 7:00,16:40



изома 6:35, 7:30, 17:15



6 линия



Асф.база 5:30, 6:15, 7:00, 7:45, 8:45, 9:35, 10:45, 12:15, 13:45, 15:05, 16:00, 16:50, 17:25, 18:05, 19:10, 20:05



Дом на културата 6:15, 7:00, 8:00, 8:30, 9:30, 11:30, 13:00, 14:25, 15:10, 15:50, 16:45, 17:30, 18:30, 19:20, 21:00



9 линия



Бор 5:00, 5:10 5:20, 5:25, 5:30, 5:45, 6:00, 6:20, 6:35, 6:55, 7:35, 7:55, 8:25, 14:30, 14:55, 15:30, 16:00, 16:30, 16:50, 17:25, 18:05



ЧАР 5:30, 5:55, 6:25, 7:00, 7:20, 8:00, 8:30, 9:00, 14:55, 15:25, 16:00, 16:25, 16:55, 17:30, 17:55, 18:05, 18:20, 18:30, 21:35, 22:05, 22:10, 22:35, 22:50



12 линия



Централна гара 5:55, 6:25, 6:55, 7:25, 7:55, 8:30, 8:55, 9:25, 10:05, 10:35, 11:15, 11:45, 12:40, 13:10, 13:45, 14:10, 14:40, 15:10, 15:45, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:05, 18:55, 19:20, 19:55, 20:25, 21:20, 21:55, 22:25, 22:55



КАТ 6:25, 6:50, 7:20, 7:55, 8:30, 8:55, 9:25, 9:55, 10:45, 11:10, 11:40, 12:10, 13:10, 13:40, 14:10, 14:45, 15:10, 15:35,16:15, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:25, 19:50, 20:20, 20:55, 21:55, 22:25, 22:55, 23:25



13 линия



Др.3 5:40, 6:00, 6:45, 7:15, 7:50, 8:30, 9:20, 10:05, 11:00, 11:40, 12:05, 12:45, 13:15, 14:00, 14:35, 15:05, 15:45, 16:15, 17:10, 17:35, 18:15, 18:50, 19:55, 20:30, 21:05, 21:40



Г. Разп. 6:10, 6:40, 7:20, 8:00, 8:30, 9:05, 10:05, 10:40, 11:35, 12:10, 12:40, 13:25, 13:50, 14:30, 15:10, 15:40, 16:15, 16:50, 17:45, 18:20, 18:50, 19:30, 20:30, 21:00, 21:35, 22:20



15 линия



Стрелбище 5:25, 6:10 6:55, 7:40, 8:25, 9:10 10:15, 11:00, 12:25, 13:00, 14:05, 14:50, 15:45, 16:30, 17:40, 18:40, 19:35, 20:25, 21:25



КАТ 6:05, 6:55, 7:40, 8:25, 9:10, 9:50, 11:00, 11:45, 13:15, 14:05, 14:50, 15:45, 16:40, 17:20, 18:30, 19:25, 20:40, 21:10, 22:15



16 линия



Гара разпределителна 7:40, 9:45,12:05, 13:55, 16:00, 17:50, 20:10



г.Долапите 8:40, 11:15, 13:05, 14:55, 17:00, 18:50, 21:10



Гара разпределителна 5:10 6:25



Метро 5:45 7:00



19 линия



Кооперативен пазар 5:30, 5:55, 6:50, 7:15, 7:50, 8:20, 9:00, 10:30, 10:55, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:40, 14:10, 14:35, 15:00, 16:05, 16;30, 17:50, 18:15, 19:45, 20:10



МЕТРО 6:15, 6:40, 7:35, 8:15, 8:30, 9:15, 10:10, 11:10, 11:35, 12:05, 12:35, 13:00, 13:30, 14:00, 14:25, 14:55, 15:25, 15:50, 16:50, 17:35, 19:05, 19:30, 20:30, 20:55



20 линия



ПГКК 5:55, 6:30, 7:00, 7:30, 8:10, 8:50, 9:35, 10:05, 10:45, 11:25, 12:25, 13:00, 13:35, 14:15, 14:40, 15:20, 15:50, 16:35, 17:05, 17:40, 18:25, 19:05, 19:45, 20:15, 21:25, 21:55, 22:30, 23:05



ПЛ.ПРАГА 6:25, 7:00, 7:35, 8:10, 8:40, 9:20, 10:10, 10:50, 11:15, 11:55, 13:00, 13:35, 14:10,14:45, 15:15, 15:55, 16:20, 17:05, 17:35, 18:20, 19:05, 19:40, 20:15, 20:50, 21:55, 22:25, 23:05, 23:40



24 линия



Бор 4:50, 5:05, 5:10, 5:15, 5:25, 5:30, 5:50, 6:00, 6:10, 6:20, 6:45, 6:25, 7:00, 7:40, 8:10,, 8:30, 9:05, 9:20, 9:35, 10:40, 11:10, 11:50, 12:25, 13:05, 13:30 14:15, 14:35 14:45, 15:20 15:55, 16:40 18:00, 19:35, 20:45, 21:55, 22:10



Др - 3 5:45, 6:25, 7:25, 7:05, 7:40, 8:10, 8:40, 9:00, 9:35 9:50, 10:05 11:20 11:45 12:20, 12:55, 13:40 14:05, 14:45, 15:10 15:25, 15:50, 16:30 17:15, 17:40 18:00, 18:20 18:35, 19:10 20:10, 20:15, 21:15, 22:10, 22:50, 22:30, 22:50, 22:55 23:15, 23:30, 23:45



27 линия



БЛ. 48 5:25, 5:40, 6:00, 6:45, 7:05, 7:25, 8:10, 8:20, 8:45, 9:40, 10:00, 10:20, 11:25, 11:50, 12:10, 12:55, 13:15, 13:30, 14:10, 14:35, 14:50, 15:30, 15:50, 16:05, 16:50, 17:15, 17:25, 18:25, 18:45, 19:05, 20:10, 20:35 ,20:55, 21:30 ,21:55, 22:15



ЗАХ. З-Д 6:10, 6:25, 6:45, 7:25, 7:40, 8:05, 9:00, 9:15, 9:40, 10:50, 11:15, 11:35, 12:05, 12:30, 12:50, 13:35, 13:50, 14:10, 14:55, 15:15, 15:30, 16:15, 16:30, 16:50, 17:35, 18:00, 18:10, 19:00, 19:25, 19:45, 20:45, 21:20, 21:35, 22:15, 22:35, 22:55



ДР. 3 6:20, 7:45, 9:05, 10:40, 12:30, 13:55, 15:10, 16:25, 17:50, 19:25, 21:10, 22:35



ЗАХ. З-Д 7:00, 8:25, 10:00, 11:50, 13:10, 14:35, 15:45, 17:05, 18:30, 20:05, 21:55, 23:15



28 линия



бл. 48 5:50, 6:55, 7:50, 8:25, 14:15, 16:55, 18:50



Слатина 6:35, 7:35, 8:30, 15:00, 17:40, 19:30



29 линия



ЧАР. 5:40, 5:55, 6:15, 6:35, 7:00, 7:20, 7:45, 8:05, 8:40, 9:05, 9:25, 9:45, 10:40, 11:00, 11:20, 11:45, 12:05, 12:25, 12:50, 13:10, 13:30 ,13:55, 14:15 14:30 14:55, 15:20, 15:35, 16:05, 16:25, 16:40, 17:20, 17:45 18:00, 19:05 19:20, 19:35 20:05, 20:25, 20:40, 21:10, 21:30, 21:45



ЗАХ.З-Д 6:05, 6:20, 6:50, 7:10, 7:35 7:50, 8:15, 8:35, 9:10, 9:35, 9:55, 10:45, 11:05, 11:25, 11:45, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:45, 14:00, 14:25, 14:45, 15:00, 15:35, 15:50, 16:05 16:35, 16:55, 17:15, 17:55, 18:15, 18:35, 19:30, 19:55, 20:10, 20:30, 21:00, 21:10, 21:40, 22:05, 22:20



30 линия



ЧАР 6:00, 6:30, 7:10, 7:35, 7:50, 8:20, 9:00, 9:45, 11:25, 12:35, 13:45, 14:40, 15:00, 15:50, 16:10, 17:00, 17:35, 19:15, 20:25



Х-Л РИГА 6:35, 7:00, 7:45, 8:10, 8:55, 9:35, 10:20, 12:00, 13:10, 14:20, 15:15, 15:35, 16:25,16:45, 17:15, 17:45, 18:10, 19:50, 21:00