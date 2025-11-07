За трета поредна година стартира общинската програма "Да опазим очите на децата“, свързана с откриване на отклонения в зрението на деца в четвърта предучилищна възраст от общинските детски градини.Дейностите ще се осъществят от д-р Наталия Главанова, лекар офталмолог и оптометрист чрез мобилен апарат, който открива зрителни проблеми като далекогледство, късогледство, замъглено зрение, различие в големината на зениците, кривогледство и др.Програмата ще се проведе в периода ноември 2025 г. – май 2026 г. на място в детските градини по предварително изготвен график. Община Русе е осигурила рекламни материали за детските градини – плакати и информационни брошури за родителите на децата от четвърта група.Първите консултации за деца ще се проведат на 12 ноември в ДГ "Детелина“.График на посещенията за месец ноември:ДГ Детелина - ул. "Рига“ №36 – 12 ноември;ДГ Звездица - ул. "Ловеч“ и ул. "Ракитово“ – 14 ноември;ДГ Здравец - ул. " Захари Стоянов“ –21 и 26 ноември;ДГ Иглика - ул. "Дондуков-Корсаков" №14 – 19 ноември;ул. "Борисова“ №81, вх. А, партер – 24 ноември; бул. "Цар Освободител“ №140 А, бл. ЦЮР - 26 ноември;ДГ Незабравка - ул. ,,Мидия-Енос“ №4 - 19 ноември, ул. ,,Българска морава“ №7а – 1 декември.Родителите, които желаят да запишат децата си за участие в програмата, могат да го направят чрез попълване на информирано съгласие до директора на детската градина, съобщи Община Русе.