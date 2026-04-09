Община започва кампания от 15 април за безплатно извозване на строителни отпадъци от домакинствата, предава ФОКУС. Кампанията ще се проведе до 15 май. Контейнерите ще бъдат разположени на ключови места в районите “Възраждане", “Дружба-Чародейка", “Здравец-Родина“ и "Централен“.

Призовават се гражданите да използват съдовете по предназначение, като изхвърлят в тях само строителни, а не битови и растителни отпадъци, мебели, дрехи, алуминиева дограма, клони и др.

В контейнерите могат да бъдат изхвърляни бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, дървесина, стъкло, почва, камъни, изолационни материали, които не съдържат азбест или опасни вещества; строителни отпадъци на основата на гипс, които не съдържат опасни отпадъци; смесени отпадъци от строителство и събаряне, които не съдържат живак и опасни вещества.

Контейнерите ще бъдат поставени на следните места:

ж.к. "Дружба 3“, срещу бл. 47 и бл. 53 – паркинг;

ж.к. "Дружба 3“, ул. "Никола Й. Вапцаров“ (до мобилния център);

ж.к. "Чародейка-север“, ул. "Филип Станиславов“, до бл. 402;

жк. "Дружба-1“, ул. "Студен кладенец“, до бл. "Ледено езеро“ № 2;

ж.к. "Цветница“, "Алея Ела“ №3, до бл. "Ангар“;

жк. "Възраждане“, бул. "Родина“№41 – паркинг, в близост до задния вход на РУ "Ангел Кънчев“;

ж.к. "Възраждане“, зад закрития пазар, до бл. "Н. Стрелковски“;

ж.к. "Здравец“, ул. "Рига“ (до Второ районно управление на МВР);

ж.к. "Здравец-север“ 1, ул. "Бабуна планина", (до мобилния център);

ж.к. "Родина“, ул. "Димчо Дебелянов“№ 2А (до мобилния център);

Кв. "Ялта“, ул. "Щип“ №17 (до мобилния център);

Център, ул. "Богдан войвода“ 8.