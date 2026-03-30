От 27 май започва подаването на заявления за първи клас в Русе
Съгласно утвърдения график, публикуван в електронната система за прием, първото класиране ще бъде обявено на 5 юни, а записването на приетите деца ще се извършва от 8 до 10 юни в съответното училище. Следват още две класирания – на 19 и 29 юни.
След приключване на третото класиране родителите на незаписаните деца могат да подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места. Заявление за кандидатстване в първи клас за първо класиране може да бъде подадено през електронната система или на хартиен носител в избраното от родителите училище по първо желание, в срок до 2 юни.
Критерият с най-голяма тежест за прием е местоживеенето на детето,като най-голям брой точки получават тези с настоящ или постоянен адрес над 3 години в съответния район.
Общо в 17 училища на територията на гр. Русе приемът ще се осъществява посредством електронна система за прием в първи клас, достъпна тук.
Електронно централизирано класиране и записване на деца в първи клас ще се проведе за девети път в Русе. През 2017 г. Община Русе въведе единна система за прием в първи клас, която през 2018 г. прерасна в електронна система, с цел да бъде създадена по-ефективна организация на приема на учениците и да се спести време на родителите и администрацията.
