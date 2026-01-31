От АПИ предупредиха за Разград: Намалена видимост поради мъгла тази сутрин
Температурите са в интервала от -3 °С до +8°С.
Времето над страната е облачно. Слаб вятър духа в областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Силистра, Смолян, Хасково, Шумен и Ямбол.
От пътната агенция апелират за особено внимание поради намалена видимост в районите на:
- До 20 м. в района на проход "Шипка“
- До 30 м. в района на Витиня /обл. София/
- До 50 м. в област Враца в района на проход "Петрохан“ /обл. Монтана/, Малко Търново /обл. Бургас/
- До 80 м. в района на Омутаг /обл. Търговище/
- До 100 м. в районите на Априлци и Добродан /обл. Търговище/
