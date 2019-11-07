Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Îáùåñòâî
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Áèçíåñ
Äðóãè
Îò Ïúòíà ïîëèöèÿ îáÿñíèõà êúäå å ìÿñòîòî íà åëåêòðè÷åñêèòå òðîòèíåòêè â äâèæåíèåòî
Àâòîð: Ïëàìåíà Íèêîëîâà 15:05 / 07.11.2019Êîìåíòàðè (11)80
©
Åëåêòðè÷åñêèòå òðîòèíåòêè ñà åäíî îò óëåñíåíèÿòà çà çàáúðçàíèòå õîðà, êîèòî ïðåäïî÷èòàò äà ñå äâèæàò ëåñíî â ãðàäñêà ñðåäà, èçáÿãâàéêè íàòîâàðåíèÿ òðàôèê è çàäðúñòâàíèÿòà, êàêòî è òðåâîãèòå îêîëî ëèïñàòà íà ìåñòà çà ïàðêèðàíå. Íàé-÷åñòî âèæäàìå âîäà÷èòå íà òîçè òèï "âîçèëà" äà ñå äâèæàò ïî âåëîàëåèòå è òðîòîàðèòå, íî äàëè äåéñòâèòåëíî ìÿñòîòî èì å òàì? 

Ïî òîçè ïîâîä Varna24.bg ñå îáúðíà çà êîìåíòàð êúì íà÷àëíèêà íà îòäåë "Ïúòíà ïîëèöèÿ" êúì ÊÀÒ-Âàðíà, ãëàâåí èíñïåêòîð Ïåòêî Êàìáóðîâ. Åòî êàêâî îáÿñíè òîé:

"Ïî îòíîøåíèå íà òîçè âèä ïúòíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà â ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíè ðàçïîðåäáè íà Çàêîíà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà å ÿñíî äåôèíèðàíî, ÷å âñÿêî åäíî ïúòíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî, êîåòî å ñíàáäåíî ñ äâèãàòåë çà ïðåäâèæâàíå, ïîïàäà ïîä îáõâàòà íà ìîòîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî, êàêúâòî â ñëó÷àÿ å è òîçè òèï ïúòíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî. Â òîçè ðåä íà ìèñëè çà âîäà÷èòå íå åëåêòðè÷åñêèòå òðîòèíåòêè âàæàò àáñîëþòíî âñè÷êè íîðìè, óðåæäàíè â Çàêîíà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà è òå òðÿáâà äà ñïàçâàò ïðàâèëàòà, ñïàçâàíè îò îñòàíàëèòå âîäà÷è íà ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà. 

Íå äîñòàòú÷íî å óðåäåíî â íîðìàòèâíàòà áàçà äàëè ñëåäâà èëè íå äà áúäàò ñíàáäåíè ñ îáåçîïàñèòåëíà êàñêà, çàòîâà è òåêàò îáùåñòâåíè îáñúæäàíèÿ ðåñïåêòèâíî äà áúäàò ïðèåòè ïðîìåíè, äîïúëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ â Çàêîíà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà.

Êàòî âîäà÷è íà ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà ìÿñòîòî èì å íà ïúòÿ, íå ïî âåëîàëåèòå è òðîòîàðèòå. Ñàìèÿò âèä íà ìîòîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî è íîðìàòà íà ÷ë. 140 îò Çàêîíà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà çàäúëæàâà îò åäíà ñòðàíà òå äà ïîäëåæàò íà íÿêàêúâ ðåãèñòðàöèîíåí ðåæèì, çà êîéòî êúì íàñòîÿùèÿ ìîìåíò ëèïñâà òàêàâà íîðìàòèâíà óðåäáà. Èìàìå âå÷å ãëîáåíè òàêèâà âîäà÷è çà èçâúðøâàíå íà íàðóøåíèÿ ïî Çàêîíà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà. Èìà è åäíî ðåãèñòðèðàíî ÏÒÏ áåç ïîñòðàäàëè ñ òàêîâà ïúòíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî", êàçà èíñïåêòîð Ïåòêî Êàìáóðîâ.

Ïîâå÷å âèæòå âúâ âèäåîòî!










Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Aíîíèìåí
ïðåäè 35 ìèí.
0
 
 
Â ìîìåíòà æèâåÿ â Ìþíõåí, áèõ ïîñúâåòâàë òîçè ñëóæèòåë íà ÊÀÒ äà ñå ðàçõîäè äî Ìþíõåí è äà âèäè, ÷å òóê òåçè òðàíñïîðòíè ñðåäñòâà ñå äâèæàò ïî âåëîàëåèòå è ïàðêîâåòå, âêëþ÷èòåëíî è îáùèíàòà íà ãðàäà ãè îòäàâà ïîä íàåì, òàêà êàêòî å è ñ âåëîñèïåäèòå.
Aíîíèìåí
ïðåäè 49 ìèí.
0
 
 
Âúçðàñòîâà ãðàíèöà, èìà ëè
Aíîíèìåí
ïðåäè 1 ÷. è 54 ìèí.
0
 
 
Òîÿ ìàé íå å ìíîãî â ÷àñ...
Aíîíèìåí
ïðåäè 5 ÷. è 26 ìèí.
+4
 
 
Çàùî òðîòèíåòêèòå òðÿáâà çàäúëæèòåëíî äà ñå äâèæàò ïî ïúòíîòî ïëàòíî?! Çàùîòî áèëè ñíàáäåíè ñ åë.ìîòîð.Ùî çà ïðîñòîòèÿ å ò'âà å*àñè.Àìè íàëè òîãàâà ñå çàñòðàøàâàò æèâîòà è çäðàâåòî íà òåõíèòå âîäà÷è êàòî ñå áóòàò èç êîëèòå è êàìèîíèòå,ïúê è öåëòà èì å ïî-áúðçîòî è áåçîïàñíî ïðèäâèæâàíå.Âÿðíî å, ÷å òðÿáâà äà ñïàçâàò åëåìåíòàðíè ïðàâèëà ñúùî êàòî âåëîñèïåäèñòèòå,äà ïàçÿò îñâåí ñåáå ñè è ïåøåõîäöèòå íàé-âå÷å êàêòî è ÷åòèðèíîãèòå.À òî å ÿñíî,÷å öåëòà íà òèÿ,êîèòî ãè ñúñòàâÿò òåçè ñìåøíè çàêîíè å äà ñå öîöàò ïàðè÷êè îò ðåãèñòðàöèè,ãëîáè è ò.í.
+4
 
 
Èìàì òàêàâà òðîòèíåòêà è íàé-îòêðîâåíî çàÿâÿâàì, ÷å äà ñå èçèñêâà äà ñå êàðàò ïî óëèöàòà, à íå ïî âåëîàëåèòå, å ïúëíî áåçóìèå! Àç ëè÷íî ãëåäàì äà êàðàì ïî âåëîàëåèòå, êúäåòî ãè èìà è ïî òðîòîàðèòå, êúäåòî ãè íÿìà. Íà òðîòîàðà ñå ñúîáðàçÿâàì ñ ïåøåõîäöèòå è ÷åñòî äîðè ñëèçàì îò òðîòèíåòêàòà, çà èì äàì ïðåäèìñòâî. Ïðîñòî òðÿáâà äà ñå çàáðàíè ïî òðîòîàð äà ñå êàðà ñ íàä 10êì/÷, à çà âåëî àëåÿòà 25êì/÷. Ïî óëèöè å ìíîãî îïàñíî è àêî ãî íàïðàâÿò êàòî çàêîí, ìîæå äà ñòàíàò äîñòà ñåðèîçíè ÏÒÏ-òà. Íàé-ìàëêîòî êàòî ìèíå åäèí ãîëÿì êàìèîí ïîêðàé òåá, ìîæå äà òå îòâåå è çàáèå ïðàâî â òðîòîàðà.
+4
 
 
Íÿìàì òàêàâà òðîòèíåòêà è íå èñêàì, íî å áåçóìèå òÿ äà áúäå íà ïúòíîòî ïëàòíî. ×å òî íÿêîé óòðå ìîæå äà ðåøè äà ñå ïðèáèðà äî Êàðëîâî ñ íåÿ íà ãëàâíèÿ ïúò èëè äî Ïàçàðäæèê ïî ìàãèñòðàëàòà. Ðàçäåëåòå òðîòèíåòêèòå íà êàòåãîðèè. Íÿìà êàê îíîâà êñèàîìè ñ 12 êì.äà ñå äâèæè íà áóëåâàðäà, êúäå ñå êàðà ñ 50, êàêòî è ãîëåìè åëåêòðè÷åñêè ìîòîðè ïî àëåèòå. Êàêâà ðåãèñòðàöèÿ íà òðîòèíåòêà ? Ãîëåìè åë.ñêóòåðè äà, àìà îòêà÷àòå áå õîðà. Âåðíî çàêîíèòå ñå êúðïÿò è íå ñå ìèñëè ìíîãî.
+7
 
 
Áàñè òúïîòèÿòà!Àìà òî êàêâî èçêàçâàíå äà î÷àêâàìå îò ìèëèöèîíåð...?ðŸ˜¯
+7
 
 
Ïîðåäíîòî äîêàçàòåëñòâî ÷å çàêîíèòå â Áúëãàðèÿ ñà íàïèñàíè îò ãðóïà ñåëÿíè ïðåç 1944ã è îòòãîâà ñå ïðåïèñâàò è êúðïÿò îò ñúùî òîëêîâà ïðîñòèòå è íåãðàìîòíè òåõíè íàñëåäíèöè! Çíà÷è àêî âåëîñèïåä êîéòî å ñ ïîìîùåí åë äâèãàòåë àâòîìàòè÷íî ñòàâà ÌÏÑ è òðÿáâà äà ñå êàðà çàåäíî ñ êîëèòå à íå ïî âåëîàëåèòå!? Äåòñêèòå êîëè÷êè ñ äâèãàòåë íà ïëîùàä öåíòðàëåí ùå ãè ãëîáÿâàòå ëè!? À âèíåòêè êîãà?!!?
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Íîåìâðè 2019 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Àêòóàëíè òåìè
Äóíàâ â Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2019/2020
Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2019/2020
ÒÂ è øîó ñåçîí 2019/2020 ã.
Ìëàä âîåíåí ïî÷èíà â áàðîêàìåðàòà íà Âîåííîìîðñêà áîëíèöà Âàðíà
Ïîæàðíà áëúñíà ìîòîðèñò â Ñëúí÷åâ áðÿã
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ðóñå è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ðóñåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ruse24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Ruse24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Ruse24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: