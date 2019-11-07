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|Îò Ïúòíà ïîëèöèÿ îáÿñíèõà êúäå å ìÿñòîòî íà åëåêòðè÷åñêèòå òðîòèíåòêè â äâèæåíèåòî
Ïî òîçè ïîâîä Varna24.bg ñå îáúðíà çà êîìåíòàð êúì íà÷àëíèêà íà îòäåë "Ïúòíà ïîëèöèÿ" êúì ÊÀÒ-Âàðíà, ãëàâåí èíñïåêòîð Ïåòêî Êàìáóðîâ. Åòî êàêâî îáÿñíè òîé:
"Ïî îòíîøåíèå íà òîçè âèä ïúòíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà â ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíè ðàçïîðåäáè íà Çàêîíà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà å ÿñíî äåôèíèðàíî, ÷å âñÿêî åäíî ïúòíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî, êîåòî å ñíàáäåíî ñ äâèãàòåë çà ïðåäâèæâàíå, ïîïàäà ïîä îáõâàòà íà ìîòîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî, êàêúâòî â ñëó÷àÿ å è òîçè òèï ïúòíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî. Â òîçè ðåä íà ìèñëè çà âîäà÷èòå íå åëåêòðè÷åñêèòå òðîòèíåòêè âàæàò àáñîëþòíî âñè÷êè íîðìè, óðåæäàíè â Çàêîíà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà è òå òðÿáâà äà ñïàçâàò ïðàâèëàòà, ñïàçâàíè îò îñòàíàëèòå âîäà÷è íà ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà.
Íå äîñòàòú÷íî å óðåäåíî â íîðìàòèâíàòà áàçà äàëè ñëåäâà èëè íå äà áúäàò ñíàáäåíè ñ îáåçîïàñèòåëíà êàñêà, çàòîâà è òåêàò îáùåñòâåíè îáñúæäàíèÿ ðåñïåêòèâíî äà áúäàò ïðèåòè ïðîìåíè, äîïúëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ â Çàêîíà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà.
Êàòî âîäà÷è íà ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà ìÿñòîòî èì å íà ïúòÿ, íå ïî âåëîàëåèòå è òðîòîàðèòå. Ñàìèÿò âèä íà ìîòîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî è íîðìàòà íà ÷ë. 140 îò Çàêîíà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà çàäúëæàâà îò åäíà ñòðàíà òå äà ïîäëåæàò íà íÿêàêúâ ðåãèñòðàöèîíåí ðåæèì, çà êîéòî êúì íàñòîÿùèÿ ìîìåíò ëèïñâà òàêàâà íîðìàòèâíà óðåäáà. Èìàìå âå÷å ãëîáåíè òàêèâà âîäà÷è çà èçâúðøâàíå íà íàðóøåíèÿ ïî Çàêîíà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà. Èìà è åäíî ðåãèñòðèðàíî ÏÒÏ áåç ïîñòðàäàëè ñ òàêîâà ïúòíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî", êàçà èíñïåêòîð Ïåòêî Êàìáóðîâ.
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