|От четвъртък Русе се превръща в дом на джаза
"Есенни джаз вечери“ е концертен цикъл, който ще радва русенци всеки четвъртък от 9 октомври до 6 ноември в Пленарна зала на Община Русе от 19 часа. Входът на събитието е свободен. Събитията се организират от Сдружение "Русенска джаз колегия“ и подкрепен от Община Русе, "Дунарит", Гранд хотел "Рига", вестник "Утро", "Арена Русе“ и "Феникс 94".
Освен подарък за меломаните, петте концерта показват и подкрепата на идеята за изграждане на "Алея на джаза“ в Русе, инициирана от председателя на сдружението Даниел Джумалийски и приета с решение на Общинския съвет. Проектът предвижда алеята да съхрани спомена за Петьо Петров – Парчето, Стайко Стайков (Стайчето), Боби Русев, Сашо Бербера и другите големи джазмени на Русе, създатели и радетели на местния джаз фестивал.
Проектът предвижда поставянето на звезди с имената им и QR кодове с биографична информация на различни езици пред сградата на Дома на културата, съобщи общината.
Всеки желаещ ще може да дари средства за каузата по свое желание в указаните урни.
