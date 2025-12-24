От днес паркирането в Русе ще бъде безплатно по време на предстоящите празнични дни - от 24 до 28 декември и от 31 декември до 5 януари.До края на януари 2026 г. плащанията на паркингите ще се извършват само в български лева. Опцията за плащане с евро се очаква да бъде активирана през февруари 2026 г.Община Русе призовава гражданите да се възползват от удобството на безплатното паркиране и напомня за валидността на различните методи за плащане.