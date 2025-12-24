От днес: Без синя зона в Русе
До края на януари 2026 г. плащанията на паркингите ще се извършват само в български лева. Опцията за плащане с евро се очаква да бъде активирана през февруари 2026 г.
Община Русе призовава гражданите да се възползват от удобството на безплатното паркиране и напомня за валидността на различните методи за плащане.
