Българският червен кръст в Русе започва днес раздаването на хранителни и хигиенни пакети за уязвими граждани. Кампанията ще продължи до 28 ноември в пункта на организацията на ул. "Тулча" 15, съобщиха от БЧК.Социални помощи за лица и семейства; семейни помощи за деца; помощи за ветерани от войните и подкрепа на хората с трайни увреждания. Чрез осъществяването на дейностите по социалното подпомагане се развива и укрепва обществената солидарност.Социални ПомощиОбществените отношения, свързани с правото на гражданите в Република България на социално подпомагане чрез социални помощи е уредено в Закона за социално подпомагане.Право на социални помощи имат българските граждани, семейства и съжителстващи лица, които поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности.От правото на социални помощи се ползват и чужденците с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, и чужденците, ползващи се от временна закрила, и лицата, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.Социалните помощи са средства в пари и/или в натура, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства.Отпускат се след преценка на: доходите на лицето или семейството; имущественото състояние; семейното положение; здравословното състояние; трудовата и учебната заетост; възрастта; други констатирани обстоятелства.Условията за отпускане на семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца са регламентирани в Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото прилагане.Семейните помощи са средства в пари или в натура, които подкрепят семейства с ниски доходи за отглеждането на техните деца.Размерите на помощите за деца се определят със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и се финансират изцяло от държавния бюджет. Отпускат се от дирекция "Социално подпомагане“ по настоящ адрес на семейството, в зависимост от семейния статус, въз основа на подадено заявление-декларация по образец с приложени съответни нормативно регламентирани документи, удостоверяващи необходимите обстоятелства за право на конкретната помощ.За отпускане на всяка семейна помощ за деца са въведени специфични критерии съобразно нейната насоченост, като за някои помощи се прилага и доходен критерий.За деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в семейства на роднини, близки или в приемни семейства, семейни помощи се предоставят независимо от доходите на семейството.Агенция за социално подпомагане изпълнява държавната политика по социална рехабилитация и интеграция на хората с увреждания, насърчавайки равните възможности и недопускайки дискриминация.Предоставянето на финансова подкрепа има за цел да създаде условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и за упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа защита на тях и техните семейства'Закрила на детето' е система от законодателни, административни и други мерки за гарантиране правата на всяко дете.Агенцията за социално подпомагане (АСП) реализира дейности и мерки в сферата на защита правата и интересите на децата като създава подкрепяща среда и условия за насърчаване на социалното включване без оглед пол, религия, възраст, увреждане и/или други дискриминационни елементи. По отношение на децата, които са в зависима позиция спрямо възрастните, тъй като се нуждаят от техните грижи, закрила, обич и сигурност, нормативната уредба гарантира правата им на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за тяхното физическо, психическо, нравствено и образователно развитие. Израстването на децата в благоприятна и спокойна среда, гарантиране на техните права ще допринесе за пълноценното им личностно развитие и израстване, за формиране на морални качества и ценности.ДСП като орган по закрила на детето, осъществяващ текущата и практическа дейност по закрила на детето в общината чрез ОЗД, са структури на АСП