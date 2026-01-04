Сподели close
От днес, 4 януари, Общински транспорт Русе възстановява плащането и издаването на касови бележки за еднократни пътувания. Цената на билет за еднократно пътуване е 0,77 евро, което съответства на 1,50 лв.

Техническият проблем с касовите апарати, възникнал при преминаването към работа с евро, е отстранен, съобщават от дружеството.

Във връзка с отчетени единични случаи на таксуване в периода от 1 януари до 3 януари включително, дружеството осигурява възможност за възстановяване на сумите. Всеки пътник, който е бил таксуван в този период, може да получи парите си обратно от Картовия център на Общински Транспорт Русе ЕАД на бул. "Ген. Скобелев“ № 45, срещу предоставяне на получената касова бележка.

Във връзка с въвеждането на еврото през периода от 1 до 31 януари закупуването на превозни документи (билети и абонаментни карти) в брой, могат да се извършват както в левове, така и в евро. При плащане в брой рестото се връща само в една валута - евро, а при обективна невъзможност, в левове.

От дружеството напомнят още, че съгласно чл. 5, ал. 2 Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе: "Водачите продават билети за еднократно пътуване само при спряло превозно средство и СРЕЩУ ТОЧНО ПРИГОТВЕНА СУМА.“ Банкноти с номинал 50 лв., 100 лв., 50 евро, 100 евро, 200 евро и 500 евро няма да бъдат приемани.