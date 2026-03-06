От събота започва поетапен ремонт на кръстовището при "Цар Освободител"
© Община Русе
Това заяви днес заместник-кметът Здравка Великова на брифинга, на който присъстваха изпълнителят на повдигнатото кръстовище при бул. "Цар Освободител“ и ул. "Александровска“ Мартин Кръстев и представители на медиите. По нейните думи ремонтът ще започне още утре, като дейностите ще са изцяло за сметка на изпълнителя, тъй като обектът все още не е завършен окончателно и не е въведен в експлоатация.
На 7 март /събота/ ще се заеме част от платното, което пресича бул. "Цар Освободител“ и ул. "Александровска“, в посока кея. Поетапно ще се ремонтира и повдигнатото кръстовище в посока кръговото кръстовище при ОД на МВР, като ще бъде подсигурено безопасното преминаване на пешеходците и моторните превозни средства.
Съгласувани са и проектите за ремонт на бул. "Съединение“, като предстои изготвяне на оценка за съответствие. Същинските строително-монтажни дейности ще започнат при подходящи метеорологични условия. Предстои да се изготви и оценка за съответствие на проектите за ул. "Наум“ и "Коледница“, като тяхното изпълнение ще започне на следващ етап.
