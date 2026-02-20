Километрични опашки от леки и товарни автомобили затрудняват преминаването през "Дунав мост" при Русе – Гюргево през последните няколко дни, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Той каза, че има колони от товарни автомобили и от двете страни на моста, като по-голямо е струпването на румънска страна. Там то е около 6 км., поясни Драганов.По негово предложение се предвижда от Агенция "Митници“ тази вечер около 22.00 часа да отворят пето трасе за преминаване на тежкотоварни камиони над 12 тона. Допълнителното трасе, което е предназначено за камиони с 3 и повече оси, ще бъде пуснато в експлоатация през следващите часове само при намален трафик и липса на изчакващи леки автомобили на опашката от българска страна. В момента на гранична преход има общо 10 трасета, като 6 от тях са за леки и лекотоварни автомобили, а другите 4 за камиони. На практика допълнителното трасе за камиони ще функционира на едно от трасетата за леки автомобили само в случай, че няма чакащи коли да преминат оттам.При необходимост ще бъде променен и т. нар. "адаптивен режим“ на управление на трафика за преминаване на леките и товарни превозни средства през Дунав мост, въведен заради основния ремонт на българския участък на съоръжението. Досега превозни средства от двете страни на реката се пропускаха през равни интервали от по 20 минути. Заради създалата се ситуация и очаквания голям брой пътуващи от България към Румъния, дължащ се на това, че много румънци се прибират обратно след голяма училищна ваканция, приключваща в неделя, е възможна промяна в пропусквателните периоди. Възможно е периодът за преминаване на леки и товарни автомобили от България към Румъния да бъде 20 минути, а на обратно – 10. При необходимост периодът на пропускане в една от двете посоки може да достигне до 30 минути, но това зависи от броя на изчакващите автомобили да преминат моста.В началото на следващата седмица се предвижда Драганов да разговаря отново с румънските си колеги с цел подобряване процеса по разделяне на лек от товарен трафик при преминаване на Дунав мост от северната ни съседка насам.