Нови цени на превозните документи за пътуване по автобусните и тролейбусните линии на "Общински транспорт Русе" влизат в сила от утре. Това съобщиха от общинската администрация в града.Основната цел на новата тарифа е да спести време на пътниците и да оптимизира работата с монети при покупка на билет от шофьора в превозното средство."Важно е да се отбележи, че новата ценова политика е изцяло съобразена с духа на Закона за въвеждане на еврото в Република България. В тази връзка вместо директно превалутиране цените на превозните документи имат леко намаление, за да се гарантира лесна и бърза обработка на плащанията в брой, без това да натоварва бюджета на гражданите", обясняват от Общината.Така от утре билетът за еднократно пътуване ще е на цена от 0,75 евро, или 1,47 лева, като досега беше 1,50 лева. Стандартната абонаментна карта за месец за една линия ще бъде 30 евро, или 58,67 лева. За същия период за цялата градска мрежа тя ще бъде 36 евро, или 70,41 лева, а за три месеца – 72 евро, или 140,82 лева.От общинската администрация информират, че според анализите най-голяма добавена стойност за гражданите носи не фиксирането върху един маршрут, а свободата на придвижване. Затова акцентът е поставен върху тримесечната карта за цялата градска мрежа.