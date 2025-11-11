От 12 ноември (сряда) се възстановява постоянният маршрут на автобусна линия № 23, поради приключване на ремонтните дейности по ул. "Майор Атанас Узунов“ /до ЛИДЛ/, съобщиха Община Русе.Тя беше в частта бул. "Фердинанд“, бул. "Цар Освободител“, бул. "Съединение“ и спирката на Кръговото пред зала Филхармония. Сега отново се връща по ул. "Богдан войвода“.