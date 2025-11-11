От утре се възстановява постоянният маршрут на автобусна линия № 23 в Русе
Тя беше в частта бул. "Фердинанд“, бул. "Цар Освободител“, бул. "Съединение“ и спирката на Кръговото пред зала Филхармония. Сега отново се връща по ул. "Богдан войвода“.
