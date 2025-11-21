Отборът на ОДМВР – Русе с призови отличия на Републиканския турнир по "Полицейска лична защита" и карате
Традиционно ъстезанието се проведе в спортна зала "Скаптопара“ в Благоевград, като отново събра служители от областните дирекции и структурите на МВР от цялата страна.
Домакинството бе поверено на ОДМВР – Благоевград, като състезанието отново бе реализирано с активната подкрепа на дългогодишния двигател на инициативата – полицейския служител Велко Чапкънов, който тази година бе удостоен със специален плакет за приноса си.
Проявата е част от спортния календар на Спортната асоциация на МВР и има ключова роля за професионалната подготовка на служителите. Дисциплината "Полицейска лична защита“ изисква висока физическа кондиция, бързина, прецизност и умения за реагиране в реални професионални ситуации.
На официалната церемония по награждаване директорът на ОДМВР – Благоевград, ст. комисар Даниел Димитров, поздрави участниците за спортния дух, дисциплината и коректността, и им пожела още по-високи постижения в следващите издания.
Отличия за отбора на ОДМВР – Русе
Русенските състезатели затвърдиха позициите си като едни от водещите в страната, като спечелиха призови места в почти всички дисциплини, в които участваха.
Полицейска лична защита (ПЛЗ) – двойки
1-во място (шампиони) – Русе-1: Станислав Георгиев и Теодор Иванов
3-то място – Русе-2: Даниел Върбанов и Кристиян Петков
Карате – индивидуални дисциплини
Кумите до 75 кг – русенецът Даниел Върбанов – 3-то място
Ката – мъже – Даниел Върбанов – 3-то място
Карате – отборно класиране
3-то място – ОДМВР Русе
Състав: Даниел Върбанов, Теодор Иванов и Станислав Георгиев
При комплексното класиране момчетата от Русе завоюваха среброто и се качиха на второто място, като този път младежите от отбора на Академията на МВР успяха най-накрая да грабнат приза от русенци, а на трета позиция се нареди отборът на Пловдив.
Ръководител на русенския отбор бе Станислав Станчев, който участва и в съдийския състав по ПЛЗ, заедно с още един русенец - Милен Иванов.
Силното представяне на отбора още веднъж доказа високото ниво на подготовка, професионализъм и спортен дух на служителите от дирекцията. Спечелените отличия не само утвърждават Русе като един от водещите центрове в дисциплините "Полицейска лична защита“ и карате, но и показват, че постоянството и отдадеността дават устойчиви резултати на национално ниво.
