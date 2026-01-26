Утре /27 ноември/ от 11.00 часа на четвъртия етаж в сградата на Областната администрация в Русе областният управител Драгомир Драганов и директорът на Областното пътно управление инж. Стамен Савов ще дадат съвместна пресконференция.Основната тема е напредъкът по изграждането на автомагистралата между Русе и Велико Търново. Проектът се реализира поетапно, при стриктно спазване на законовите и техническите изисквания, коментира инж. Савов, който утре ще представи всички подробности за нивото на реализация на проекта.Същевременно областният управител Драганов ще отговаря и на журналистически въпроси по всички теми, касаещи регионалното развитие.