Отговарят на въпроси, свързани с магистралата Русе - Велико Търново
Основната тема е напредъкът по изграждането на автомагистралата между Русе и Велико Търново. Проектът се реализира поетапно, при стриктно спазване на законовите и техническите изисквания, коментира инж. Савов, който утре ще представи всички подробности за нивото на реализация на проекта.
Същевременно областният управител Драганов ще отговаря и на журналистически въпроси по всички теми, касаещи регионалното развитие.
