Откраднаха голям чадър от заведение в центъра на Русе
По данни на потърпевшите, от външната площ на заведение на пл. "Свобода“ бил откраднат голям бял чадър с търговски надпис, на стойност 800 лв. След провеждане на оперативно-издирвателни действия извършителите – двама млади мъже, временно пребиваващи в Русе, са установени. Чадърът е намерен и върнат на собственика.
По случая в Първо РУ е водена преписка с оглед престъпление по чл. 194 от НК, която е докладвана на компетентната прокуратура, съобщи полицията.
