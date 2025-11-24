Установени са извършителите на кражба на чадър от заведение на пл. "Свобода“ в Русе. Служители на Първо РУ са работили по сигнал, подаден в районното на 27 октомври т.г., когато е съобщено за извършено посегателство от търговски обект в центъра на града.По данни на потърпевшите, от външната площ на заведение на пл. "Свобода“ бил откраднат голям бял чадър с търговски надпис, на стойност 800 лв. След провеждане на оперативно-издирвателни действия извършителите – двама млади мъже, временно пребиваващи в Русе, са установени. Чадърът е намерен и върнат на собственика.По случая в Първо РУ е водена преписка с оглед престъпление по чл. 194 от НК, която е докладвана на компетентната прокуратура, съобщи полицията.