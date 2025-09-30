ЗАРЕЖДАНЕ...
|Откраднаха голяма сума пари от паркиран автомобил в Русе
Според заявеното от собственика на автомобила, деянието е извършено за времето от 19:30 часа в неделя до 08:30 часа вчера сутринта, като е счупено задно ляво стъкло и са отнети пари, поставени в папка - 500 евро и 2200 лева, съхранявани от него като касиер на жилищен блок.
Сигналът е документиран и е започнато разследване по образувано досъдебно производство по чл. 195 от НК, съобщават от ОДМВР - Русе.
