Откраднаха голяма сума пари от паркиран автомобил в Русе

© Вчера във Второ РУ е регистриран сигнал за разбита кола, която е била паркирана пред вход на блок, намиращ се на адрес на бул. "Липник“ в Русе.



Според заявеното от собственика на автомобила, деянието е извършено за времето от 19:30 часа в неделя до 08:30 часа вчера сутринта, като е счупено задно ляво стъкло и са отнети пари, поставени в папка - 500 евро и 2200 лева, съхранявани от него като касиер на жилищен блок.



Сигналът е документиран и е започнато разследване по образувано досъдебно производство по чл. 195 от НК, съобщават от ОДМВР - Русе.