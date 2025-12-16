Във Второ РУ в Русе е подаден сигнал от жена за извършена кражба на портфейл. По данни на потърпевшата, престъплението е станало на 15 декември около 12:30 часа в квартал "Здравец Изток", съобщиха от ОД на МВР - Русе.Жената е продавала домашна продукция - зимнина, билки и домашно вино - на открита тараба близо до хранителен магазин, когато е установила липсата на портмонето си. В него е имало около 800 лева, лични документи и клиентски карти на търговски вериги.Според описанието на потърпевшата извършителят е бил мъж на видима възраст над 40 години, с едро телосложение и облечен в тъмни дрехи.По случая е образувана проверка за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, като се предприемат необходимите действия за установяване на извършителя.