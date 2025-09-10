Откраднаха тротинетка за 3500 лева в Русе

© На 09.09.2025г. във Второ РУ-Русе е била образувана преписка по заявление от 32- годишен жител на гр. Русе, който се тъжи, че на 07.09.2025г. за времето от 00:00 часа до 10:30 часа му е извършена кражба на тротинетка, която е била заключена с метално гумирано въже на стойка за велосипеди на кръстовището на ул. "Чипровци" с ул. "Тича".



Нанесената щета била на стойност около 3500 лева, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Русе.