Откриха академичната година във филиала на Русенския университет в Молдова

© Областна администрация - Русе С емоция, аплодисменти и български хора днес в молдовския град Тараклия бе дадено началото на първата академична година в тамошния филиал на Русенския университет "Ангел Кънчев“. Сред гостите на събитието беше и областният управител Драгомир Драганов. Филиалът беше официално открит на 24 май тази година, след като молдовските власти дадоха съгласие за трансформацията на Тараклийския държавен университет "Григорий Цамблак“ в поделение на висшето училище в крайдунавския град.



Така Русенският университет се превърна в първото и единствено българско висше училище, което има филиал зад граница. Обучението ще водят около 30 преподаватели от бившия вече Тараклийски държавен университет – специалисти предимно в областта на педагогиката, българския език, историята и музиката. В първи курс ще се обучават над 170 бакалаври и повече от 60 магистри. Най-много бъдещи висшисти ще има в трите нови специалности "Бизнес и мениджмънт“, "Компютърни науки“ и "Земеделска и автотранспортна техника“.



На студентите от разкритите нови специалности лекции ще четат предимно преподаватели от Русе. Повечето от студентите са от региона на Тараклия и от съседни области, в които има силно присъствие на хора с български корени. "Откриването на филиал на университет извън пределите на собствената му държава е стратегически акт с дълбоко значение. Това е не просто разширяване на физическото присъствие, а израз на стремеж към международно сътрудничество, обмен на знания и изграждане на общо академично пространство. Горд съм, че Русенският университет активно насърчава интеркултурния диалог и изгражда среда, в която младите хора се учат да мислят и действат отвъд националните граници. Днес студентите от Молдова имат възможността да получат висококачествено образование по международни стандарти, без да се налага да напускат родината си“, каза областният управител Драгомир Драганов. Той посочи, че това често стимулира и регионалното развитие, като създава нови възможности за местната общност – научни, културни и икономически.



"Нека не забравяме, че висшето образование освен двигател на просперитета в глобализирания свят, изгражда и личности със съзнание за отговорност, критично мислене и гражданска активност, което превръща образователната институция и в стожер на демокрацията“, сподели още областният управител. Драганов изрази увереност, че и в Молдова студентите, обучаващи се в Русенския университет ще имат възможности за мобилност и сътрудничество, като така техните врати към Европа ще бъдат отворени. "Добре дошли в общото европейско пространство на знание и иновации, на традиция и модерност, на лидерство и взаимосвързаност“, каза в обръщението си към студентите Драганов.



На откриването на академичната година присъстваха още ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, почетният ректор и председател на Общото събрание акад. Христо Белоев, заместник-ректорите проф. д-р Теодор Илиев и проф. д-р Генчо Попов, директорът на филиала в Тараклия доц. д-р Валентина Василева, посланикът на България в Молдова Н. Пр. Мая Добрева и почетният консул на Молдова в Русе Ставрин Гиноолу, а също и редица представители на местната, държавната власт и православната църква от Молдова. "С изключително удоволствие Ви приветствам на тази първа за филиала на университета в Тараклия академична година. Това е важен момент и за Вас, и за Вашите семейства и за цялата академична общност. Новата академична година е начало на нов път, а за нашите аудитории и лаборатории този път води към знание, професионализъм и личностно израстване“, каза ректорът на университета доц. д-р Десислава Атанасова.



Тя отбеляза, че към момента във филиала на учебното заведение има 8 бакалавърски специалности от 5 различни направления. Ректорът бе категорична, че студентите от Молдова ще могат да се възползват и от партньорските взаимоотношения на висшето учебно заведение с 51 институции от цял свят. "Европейските и национални програми дават шанс за студентите да се обучават и да провеждат практика в чужбина. Ние имаме международно признание и успешно сме финализирали редица проекти, като следваме водещите научни тенденции. Ще продължим да имаме стратегическа ориентация към иновационен растеж и авангардни изследвания“, категорична бе доцент Атанасова.



От своя страна академик Христо Белоев определи събитието като паметно. "Днес е исторически ден за Русенския университет и за район Тараклия. Това е първият и единствен български университетски филиал зад граница. Дължим много на Вас и изминахме дълъг път, докато се случи този ден. Положихме много енергия и сили, за да превърнем тази мисия в успех – заедно с вас и с екипа на Русенския университет“, сподели академик Белоев, който е и председател на Общинския съвет в Русе. "Това, което сме си



поставили като цели и задачи ще се случи. Поставяйте си и Вие високи цели и следвайте мечтите си – с вяра и усилия се постига всичко“, категоричен бе академик Белоев.



"Винаги гледайте напред, следвайте пътя, който сте избрали и си намерете съюзници по този път. Знанието е най-голямата сила, невежеството е порок и зло. Учете езици, българският език Ви дава големи възможности“, каза Н. Пр. Мая Добрева, която припомни на студентите, че ще получат европейски дипломи.



Заместник-председателят на район Тараклия Сергей Филипов заяви, че днешният ден дава началото на нов етап в образователния процес, нови перспективи и важни задачи, изискващи целеустременост и творчески подход. "От днес започва активно развитие на филиала на университета, а също и за региона“, сподели той и посочи, че образованието, получено в Русенския университет в Тараклия дава широка възможност за професионална и личностна реализация.



Главният секретар на Министерство на образованието и изследванията на Молдова отчете пък значението на развитието на образованието и науката не само на национално, но и на регионално ниво. По нейни думи развитието на висшето образование в Тараклия ще даде шанс за активно икономическо и културно развитие на целия регион.



Изпратен беше и поздравителен адрес от заместник-министъра на образованието и науката на България доц. д-р Петър Николов. В него се посочва, че днешният ден е важен знак за развитието на висшето образование и укрепването на академичните връзки между България и Молдова, както и за разширяване на възможностите пред младите хора. "Обединяването на традиции и опит ще дадат нова енергия и ще отвори хоризонти за съвместни научни проекти и иновации“, се казва в написаното от него.



Почетният консул на Молдова Ставрин Гиноолу пожела на студентите успех, както и да бъдат единни. "Разкриването на този филиал е не само инвестиция в знанието, но и израз на стремежа ни към общо бъдеще, изградено върху традиции, духовност и просвета. Филиалът на Русенския университет в Молдова е нова страница в историята на българското образование зад граница. Той е символ на близостта между нашите народи и на стремежа да съхраним културните и духовните връзки, които ни обединяват“, каза още той.