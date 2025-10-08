Новини
Откриха изложба, посветена на модата от XIX и XX век, в Русе
Автор: Емануела Вилизарова 18:54Коментари (0)41
© Областна администрация - Русе
Изложба, посветена на модата от XIX и XX век, бе открита днес във фоайето на Доходното здание в Русе. Експозицията е пътуваща и е дело на Държавна агенция "Архиви“. Тя включва 24 табла с над 150 снимки. Сред гостите на събитието, което идва на фона на професионалния празник на българските архивисти – 10 октомври, бяха областният управител Драгомир Драганов и заместник-кметът Златомира Стефанова. Драганов посочи, че архивите не са просто помещения, пълни с документи, книги и снимки.

"Те са живата памет на нацията – свидетелството за нашия път като държава, общество и култура. В тях е събрана историята на безброй човешки съдби, постижения и уроци, които ни помагат да разберем по-добре кои сме и накъде вървим“, отбеляза областният управител. Той посочи, че благодарение на професионализма и отдадеността на архивистите българското минало не се изгубва, а се превръща в извор на вдъхновение за бъдещето. "Днес, когато живеем в динамичното време на дигитализацията и бързите промени, ролята на архива става още по-значима. Архивите не само съхраняват, но и отварят нови възможности – за изследвания, за културно наследство, за достъп до знание. Те ни помагат да градим мост между традицията и съвременността“, категоричен бе Драганов. Колкото до самата изложба Драганов посочи, че модата е не просто въпрос на дрехи, аксесоари или външен вид, а всъщност е език, чрез който хората изразяват своята индивидуалност, култура и принадлежност.

"От най-древни времена до днес модата е отражение на обществото, неговите ценности, промени и стремежи. На пръв поглед модата изглежда като нещо повърхностно – като игра с цветове, форми и материи, но в действителност тя е дълбоко социален и културен феномен“, сподели още областният управител.

"Вашата изложба е не просто разказ за модата през годините – тя е пътуване във времето, което ни показва как стилът, изяществото и вкусът се преплитат с духа на епохата, с промените в обществото и с еволюцията на българската идентичност. Всяка снимка и документ, представени в експозицията, носят своята история – за красотата на делника, за стремежа към елегантност и за човешкото желание да се изразиш чрез облеклото, което носиш. Благодарение на Вашия труд и отдаденост днес имаме възможността да се

докоснем до онзи жив културен пулс, който свързва миналото с настоящето“, каза от своя страна заместник-кметът Златомира Стефанова. Тя каза още, че Русе винаги е бил град на духа, културата и европейските влияния. "Неслучайно точно тук тази изложба намира своя дом – защото именно Русе носи в себе си онази изтънченост, която през годините е вдъхновявала не едно поколение творци и будни граждани“, посочи Стефанова. Тя благодари на русенските архивисти за професионализма, любовта към знанието и естетиката, както и за усилията, с които те утвърждават културната роля на архива като пазител на паметта и идентичността на нашия град. "Вашата работа е тиха, но безценна – тя е мост между векове, лица и съдби“, сподели Стефанова.

Таблата са били представени за първи път в Държавната агенция "Архиви“ в столицата. Снимките на таблата са избрани след подбор от всички архиви в Агенцията. Те са подредени по теми, като отразяват началото на периода с най-старите снимки, с които разполага Агенцията и проследяват по-новата вълна, посочи началникът на отдел "Държавен архив“ – Русе при Дирекция "Регионален държавен архив“ – Велико Търново на Държавна агенция "Архиви“ Толя Чорбаджиева.

Тя обясни, че на таблата могат да се видят фотоси на актрисата Зорка Йорданова и на Анастасия Обретенова – дъщеря на Баба Тонка и съпруга на Захари Стоянов. В изложбата присъства и Захаринка Стоянова. Тя е дъщеря на Анастасия Обретенова и на Захари Стоянов. "Снимките и документите са много интересни. Подбрани са от куратора на изложбата Адриана Попова – експерт в Държавна агенция "Архиви“ и от художничката Ива Велинова“, допълни Чорбаджиева. Част от темите на изложбените табла са мъжкото, сватбеното облекло, детските дрешки, дворцовият стил, "модни икони“, "модна преса“.

Представени са плажни и карнавални облекла и дори униформи. Не по-малко внимание е отделено на прическите и аксесоарите. "Модата е нещо, което е интересно винаги, независимо в кой период живеем и в кои времена, отделно е любопитно да се види какво е било модерно в началото на 20 век и да се върнеш назад във времето“, каза още Чорбаджиева.

Същевременно отличия за приноса си към Архива в Русе през тази година получиха четирима души. Това са Румяна Жекова, която е дарила документи от архива на покойния си съпруг общественика Огнян Жеков; Юлиана Георгиева, допринесла с документи за търговската фирма на братя Мушанови; инж. Димитър Димитров, предал строителна документация на

Архива на един от големите жилищни блокове – "Житен клас“. Награда получи и инж. Добри Маринов за материалите си също свързани с Русе.

Бе връчен и готов опис на обработени вече документи от бившия областен управител Йордан Борисов. Това е на практика и единственият архив в България с фонд на областен управител. Документите на Борисов включват снимки, изрезки от вестници, поздравителни адреси, писма и телеграми от много личности от България и други държави.

Припомняме, че това лято Областната администрация бе отличена с грамота за институционално партньорство с местния Архив. Същевременно на официална церемония в София, Държавният архив в Русе беше обявен за структура с най-добрия екип сред всички архиви в страната.






