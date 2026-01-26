Експерти на РИОСВ – Русе извършиха вчера извънредна проверка по сигнал за намерена мъртва птица от вида къдроглав пеликан, в района на гр. Мартен. Сигналът е подаден от ветеринарен специалист, който е бил на място и е оказал съдействие по време на проверката. На терен са присъствали и служители на Гранична полиция.При извършения оглед на птицата не са констатирани следи от огнестрелни рани, както и други външни наранявания по нея. Екземплярът е бил маркиран със затворен пръстен, GPS - предавател и задкрилни марки. Осъществен е контакт с представител на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), от където са потвърдили, че маркировката е поставена в Румъния. Птицата е предадена същия ден на Регионален исторически музей – Русе за попълване на колекцията. Марките и предавателя ще бъдат съхранени и предадени на БДЗП, които ще осъществят контакт с румънските си партньори.През почивните дни са постъпили още четири сигнала от контролираната територия за птици в безпомощно състояние. Всички са били основателни. След обстоен преглед от ветеринар част от екземплярите са освободени в природата, в подходящи за видовете местообитания, а останалите са изпратени в Спасителния център в гр. Стара Загора.