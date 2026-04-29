Нов STEM център бе открит в Средното училище с преподаване на немски език "Фридрих Шилер“ в Русе. Той е създаден по проекта "Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи“ на Министерството на образованието и науката, който цели модернизация на образованието в цялата страна.

Стойността на проекта е над 343 000 евро и е осигурен от Националния план за възстановяване и устойчивост. Сред гостите на официалната церемония бе и областният управител Орлин Пенков. Той посочи, че това е още една конкретна стъпка към изграждането на държава, основана на знанието, иновациите и високата добавена стойност, защото модерното образование не е просто секторна политика, а фундамент за икономическия растеж, конкурентоспособността и устойчивото развитие.

"Убеден съм, че инвестициите в STEM средата са част от дългосрочна визия България да бъде страна, в която младите хора имат достъп до качествено образование, развиват умения за професиите на бъдещето и избират да останат и да се реализират тук“, посочи Пенков.

"Считам, че създаването на подобни центрове е стратегическа инвестиция в човешкия потенциал на България. Подобен вид обучение изгражда умения, които са от съществено значение за икономиката на знанието – критично мислене, аналитичен подход, работа в екип и способност за иновации. Именно тук, в тази модерна среда, младите хора ще могат да развиват своя потенциал и да се подготвят за предизвикателствата на съвременния свят“, заяви областният управител. Той благодари на директора на учебното заведение Искра Иванова за положените усилия за реализиране на проекта. Тя обясни, че центърът включва 4 STEM пространства и 8 високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Всички са оборудвани с големи интерактивни дисплеи, нови компютри и графични таблети. Директорът на училището поясни, че две от STEM пространствата са ориентирани към природните науки.

За тях са закупени дигитални микроскопи с дисплеи, лабораторни комплекти и набори за обучение по физика и химия, трайни микроскопски препарати, химикоустойчиви учебни маси и мобилни мивки. Обособено е и пространство за обучение по роботика, за което са подсигурени комплекти и платки за програмиране, нови компютри, учебни роботи, програмируеми дронове и 3D принтери. Разполага с електрически учебни маси, които могат да се регулират според нуждите на роботите. Искра Иванова каза, че STEM пространството по зелени технологии разполага с комплекти за разяснение на алтернативните енергийни източници, учебни оранжерии, метеорологични станции и тестери за околната среда. С това модерно оборудване и обзавеждане STEM центърът осигурява практическо и технологично обучение за учениците в Дойче шуле. По думите на директора на училището STEM центърът дава възможност за представяне на сложни научни процеси. Тя изрази увереност, че интересът и мотивацията на учениците към природните науки ще нарасне драстично.

На откриването присъстваха още директорът на дирекция "Образование и култура“ в Община Русе Цветослав Димитров, Валерия Лавчева от Регионалното управление на образованието, Сиана Даскалова, която е председател на училищното настоятелство към училището и председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България Райна Великова.

От своя страна Валерия Лавчиева посочи, че новият STEM център се очаква да се превърне в туптящо сърце на училището и в него ученици и учители ще работят за високи постижения в областта на науката, като ръка за ръка ще вървят теоретичното и практичното обучение. Цветослав Димитров посочи, че Общинската администрация ще продължи да подкрепя развитието на образованието в Русе. Той подчерта и значението на информационните технологии и новите достижения на науката за интерактивността на обучението.