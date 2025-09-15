Откриха паметник на Васил Левски в едноименното училище във Ветово

© Русе Медиа Необичайно започна новата учебна година в СУ "Васил Левски“ с професионални паралелки в град Ветово. Училището посрещна тържествено 29 първокласници, като празникът бе двоен, тъй като в двора на учебното заведение бе открит паметник на патрона му – Апостола на свободата.



Гости на събитието бяха кметът на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед, изпълнителният директор на "Каолин“ ЕАД Димитър Ангелов, зам.-кметовете Нермин Кязимова и Венцислав Чавдаров, председателят на Общинския съвет Бюлент Салимов.



С приветствие към учениците, преподавателите и родителите се обърна директорът на СУ "Васил Левски“ Хюлия Маджирова, която им пожела да са здрави и да имат успешна година, предава "Русе Медиа".



Кметът д-р Мехмед пожела на първокласниците смелост по пътя на знанието, на учениците – любопитство и упоритост, на учителите – признание за труда им, а на родителите – сили и мъдрост да бъдат сигурна опора на децата си. "Нека училището бъде място на приятелство и вдъхновение“, подчерта той.



Един от най-тържествените моменти бе откриването на бюст-паметника на Васил Левски, който е реализиран като дарение от "Каолин“ ЕАД. Кметът д-р Мехмед сподели, че монументът е жив урок по родолюбие, напомнящ за ценностите, които Апостолът ни е завещал – свобода, равенство и справедливост.



Изпълнителният директор на "Каолин“ ЕАД Димитър Ангелов благодари на общината и на русенския скулптор Даниел Кънчев за реализирането на идеята. "Да подкрепим изграждането на паметник на национален герой е чест за всяка българска компания“, каза Ангелов.



Това е поредният паметник в двора на училището във Ветово след паметната плоча на летеца полк.Велико Пенчев, монтирана пред самолета МиГ–15.