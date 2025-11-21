Сподели close
За първи път в 15-годишната си история Международният конкурс "Франц Шуберт" започна с концерт на лауреати. Събитието, което беше открито тази вечер в зала "Филхармония“, се организира от Националното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов" в Русе с подкрепата на Министерството на културата и Община Русе по програма "Култура“. Постоянен партньор на НУИ "В. Стоянов“ е и Държавна опера – Русе.

Цветослав Димитров, директор на дирекция "Образование и култура“ в Община Русе, приветства присъстващите на церемонията и поднесе на Здравко Саралиев, директор на  НУИ "Проф. Веселин Стоянов", поздравителен адрес от кмета на община Русе Пенчо Милков. Димитров подчерта, че Международният конкурс "Франц Шуберт" отдавна се е превърнал във визитна картичка на Русе.

"Вече 15 години този престижен форум събира млади таланти от цял свят и им дава възможност да докажат своето майсторство. Радвам се, че Община Русе продължава да подкрепя това значимо културно събитие, което обогатява духовния живот на нашия град и вдъхновява младите поколения към високите постижения в изкуството. Пожелавам на всички участници успех и незабравими изяви", каза Димитров.

Саралиев също поздрави участниците, журито и публиката и припомни заслугите на конкурса за откриване на таланти.

Кулминацията на вечерта бе концертът на оркестъра на Държавна опера – Русе под диригентството на маестро Вилиана Вълчева. На сцената се изявиха Гергана Георгиева – сопран, лауреат през 2021 г., Стоян Буюклиев – тенор,  лауреат през 2023 г., Глория Пенчева – мецосопран, лауреат през 2019 г., Ангел Ялъчков, пианист, лауреат през 2021 г., и Николай Димитров, пианист и композитор,  лауреат през 2017 г. 

Музикантите ще бъдат оценявани от жури, в което влизат педагози, изпълнители и импресарии от Австрия, Германия, Русия, САЩ, Словакия, Румъния, Италия, България. Председател на  журито е проф. Георг Шенк. В състезанието се включват 49 участници от Китай, Украйна, Австрия, Словакия, Англия, България и Япония, която се представя за първи път.

Конкурсът ще се проведе на 22, 23 и 24 ноември е с вход свободен, съобщи общината. Награждаването и заключителният концерт на лауреатите ще се състои на 25 ноември  от 18 часа в Доходно здание с участието на оркестъра на Държавна опера – Русе под диригентството на Вилиана Вълчева.