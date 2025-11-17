В село Щръклево тази сутрин е открито тяло на местен мъж на възраст около 69 години. Според първоначалните данни по трупа са установени увреждания, причинени от животни.Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група на полицията и съдебен лекар. Той е транспортиран в отделението по съдебна медицина в УМБАЛ "Канев“ – Русе за извършване на аутопсия, която да изясни причината за настъпване на смъртта, съобщават от полицията.Образувано е досъдебно производство за изясняване на обстоятелствата около инцидента.