В препълнената зала на Доходното здание снощи беше открито второто издание на Международния театрален фестивал "Есенни театрални срещи в Русе“, който ще продължи до 26 октомври.Сред специалните гости на събитието бяха заместник-кметът на община Русе Енчо Енчев, идейният инициатор на фестивала Катя Костова и испанският драматург Хосе Варлета – автор на премиерното заглавие "Последният етаж“, с което започна програмата на събитието. Това съобщи Община Русе.В приветствието си към публиката заместник-кметът Енчо Енчев подчерта значението на фестивала като платформа, която обединява култури и творци от различни държави, и допринася за утвърждаването на Русе като водещ културен център в България."Театърът е изкуство, което създава живо общуване между хората и им дава възможност да се докоснат до различни гледни точки, емоции и светове. Радвам се, че Русе отново е дом на подобно значимо събитие, което обогатява духовния ни живот,“ каза Енчев.Фестивалната програма започна с постановката "Последният етаж“ – комедия, която ни поставя в преддверието на рая – ослепително бяло място, където се срещат четири новопристигнали души, на пръв поглед напълно различни: набожна монахиня, енергичен травестит, дезориентирана танцьорка на фламенко и млад мъж от квартала, който дори не се е изтрезнял след смъртта си. Придружени от тромав, но очарователен ангел, героите се изправят срещу собствените си предразсъдъци, желания и недовършени дела, преди да получат достъп до своя личен рай.Международният фестивал "Есенни театрални срещи в Русе“ се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и по програма "Култура“ на Община Русе. Пълната програма можете да видите тук.