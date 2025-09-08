Открито е замърсяване на река Дунав

© Експерти на РИОСВ – Русе извършиха снощи извънредна проверка по сигнал за наличие на бели води в река Дунав, при км 485, в района на един колекторите на Дунавска индустриална зона "Тегра“ - Русе.



При проверка на място е констатирано изтичане на непречистени отпадъчни води от колектор, в които са включени водите на новоизградената инсталация за преработка на отработени растителни масла, на "Астра Биоплант“ ЕООД, съобщиха от екоинспекцията.



Инсталацията в момента е в тестов период, а дружеството е в процедура по актуализацията на издаденото от Басейнова дирекция "Дунавски район“ (БДДР) разрешително за заустване. На законовия представител на дружеството са дадени предписания за незабавно преустановяване на заустването от новата инсталация и внасяне на обяснения за допуснатия инцидент. Проверката по сигнала продължава съвместно с представители на БДДР.