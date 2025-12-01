В четвъртък, 4 декември, от 18.00 ч. в зала "Княз Александър I“ на Историческия музей ще бъде открита изложбата "Поглед към началото. Най-старият некропол на Деултум“. Тя е дело на Общински исторически музей – Средец и показва находки от проучванията в Национален археологически резерват "Деултум – Дебелт“.Изложбата представя част от богатата колекция на музея от керамични и стъклени съдове, бижута, медицински инструменти, детски играчки и фрагменти от всекидневните игри на римляните. Един от артефактите в експозицията има особено значение за науката. Това е християнски амулет – свитък, изработен от тънък сребърен лист, навит на тръбичка, от вътрешната страна на който се намира четириредов надпис на старогръцки език "Гавриил, Михаил, Пазител – Христос“. В името на Христос първата буква е завъртяна на 45 градуса във формата на кръст – практика, позната от много ранни християнски надписи. Думата "Пазител“ е използвана и като определение на Христос, и като указание за функцията на предмета – да пази своя носител. Амулетът е датиран от втората половина на II – началото на III в. сл. Хр., което го превръща в най-стария паметник по българските земи, в който се споменава Божият син, регистрирана е първата поява на кръстния знак и е най-ранното археологическо свидетелство за християни по българските земи.COLONIA FLAVIA PACIS DEULTENSIUM е най-старият римски град на територията на България, намиращ се на 15 км. югозападно от Бургас. През 1988 г. там е създаден Национален археологически резерват "Деултум – Дебелт“. От 2013 г., при провеждане на спасителни разкопки на южниянекропол, са разкрити най-ранните погребения, свързани с основателите на римската колония. Некрополите предоставят ценна и точна информация за живота в древността. Изследвани са 453 гробни съоръжения, свързани с римския град, разкриващи духовността, естетиката и всекидневието на неговите обитатели.