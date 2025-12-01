Откриват нова изложба в зала "Княз Александър I" на Историческия музей в Русе
©
Изложбата представя част от богатата колекция на музея от керамични и стъклени съдове, бижута, медицински инструменти, детски играчки и фрагменти от всекидневните игри на римляните. Един от артефактите в експозицията има особено значение за науката. Това е християнски амулет – свитък, изработен от тънък сребърен лист, навит на тръбичка, от вътрешната страна на който се намира четириредов надпис на старогръцки език "Гавриил, Михаил, Пазител – Христос“. В името на Христос първата буква е завъртяна на 45 градуса във формата на кръст – практика, позната от много ранни християнски надписи. Думата "Пазител“ е използвана и като определение на Христос, и като указание за функцията на предмета – да пази своя носител. Амулетът е датиран от втората половина на II – началото на III в. сл. Хр., което го превръща в най-стария паметник по българските земи, в който се споменава Божият син, регистрирана е първата поява на кръстния знак и е най-ранното археологическо свидетелство за християни по българските земи.
COLONIA FLAVIA PACIS DEULTENSIUM е най-старият римски град на територията на България, намиращ се на 15 км. югозападно от Бургас. През 1988 г. там е създаден Национален археологически резерват "Деултум – Дебелт“. От 2013 г., при провеждане на спасителни разкопки на южния
некропол, са разкрити най-ранните погребения, свързани с основателите на римската колония. Некрополите предоставят ценна и точна информация за живота в древността. Изследвани са 453 гробни съоръжения, свързани с римския град, разкриващи духовността, естетиката и всекидневието на неговите обитатели.
Още от категорията
/
Деветият фестивал на китайската култура в Русе потопи посетителите в традиционните азиатски изкуства
29.11
В Екомузей с аквариум ще бъде представена изложба, посветена на ХХХIII изследователска мисия до Антарктида
27.11
Русенка: Сумата беше около 2000 лева за два месеца, наистина ги отписах, ще пия една студена вода
22.11
Пенчо Милков на 40-годишнината на ПК "Росна китка": Това е място, където се събират поколения опит, мъдрост и сърдечност
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Само за 6 месеца: Над 4.3 млрд. евро стокообмен между България и ...
19:53 / 30.11.2025
Русе стана град на нови двама европейски шампиони и един вицешамп...
14:27 / 30.11.2025
Три нови експоната обогатиха Русенския музей
11:08 / 30.11.2025
Градска автобусна линия, но с международен курс - ще свързва Русе...
09:20 / 30.11.2025
Автоексперт остана без шофьорска книжка и работа след фалшив поло...
22:07 / 29.11.2025
Деветият фестивал на китайската култура в Русе потопи посетителит...
21:25 / 29.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.