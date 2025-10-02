Отлагат премиерата на цирк "Балкански" в Русе с ден

© Circus Balkanski / Facebook Поради прогнозата за лоши метеорологични условия и официално получено обаждане от Националния институт по метеорология и хидрология, премиерата на Академичен цирк "Балкански" в гр. Русе, планирана за 03.10 (петък), се отменят.



Новата дата за премиерата е 04.10 (събота).



Всички вече закупени билети могат да бъдат безплатно презаверени на касата на цирка за желана от вас дата.



