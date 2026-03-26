На 26 март 2026 г. Общински съвет­ - Русе проведе своето 32-ро редовно заседание в зала "Свети Георги" на Община Русе. Съветниците гласуваха по 28 точки от дневния ред, като всички предложения бяха приети, с изключение на едно отложено разглеждане.Сред приетите годишни доклади за 2025 г. са отчетът за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Русе (ПИРО) 2021–2027 г., отчетът за изпълнението на решенията на Общинския съвет, както и трите екологични отчета - за Плана за действие към Стратегическата карта за шум, за Програмата за управление на отпадъците 2021–2028 г. и за Програмата за качество на атмосферния въздух 2021–2026 г. Русенските общински съветници одобриха и анекс към Споразумението за партньорство по проект LIFE, свързан с устойчивата градска мобилност за преход към климатично неутрално общество.Приемането на годишния отчет за дейността на обществения посредник на община Русе за 2025 г. беше отложено за следващо заседание.Най-дискутираната точка - актуализацията на Плана за действие за общинските концесии за периода 2025–2027 г., включваща терени от Лесопарка "Липник" - беше приета с 35 гласа "за", 5 "против" и 7 "въздържали се". Вносителите потвърдиха, че включването на терените е административно изискване по закон и не представлява самото предоставяне на концесия, а окончателните параметри ще бъдат определени след публични анализи и обсъждане.В частта за общинската собственост бяха одобрени процедурите за продажба на имоти в квартали ДЗС, Родина 3, Люляците и с. Долно Абланово, безвъзмездното предоставяне на имот на Детска градина "Радост", отдаването под наем на общински помещения в училища, както и предоставянето на клубно помещение на бул. "Цар Фердинанд" №3А на Сдружение "Централен клуб на привържениците на ФК Дунав Русе - Дунав завинаги".Заседанието приключи с пакет одобрени изменения на Подробни устройствени планове за местности и квартали — Кадишева нива, Саръ баир, Николово, Кону бунар, Люляците, алея Роза и Кантона, изменение на Общия устройствен план в землището на Мартен, както и изменение и допълнение на учредителния акт на "Общински пазари" ЕООД.Следващото редовно заседание на Общинския съвет в Русе е насрочено за 30 април 2026 г.